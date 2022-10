Adaugă scorțișoară în cafeaua de dimineață, dacă vrei să slăbești repede și ușor

Cu toții știm că o ceașca de cafea are proprietăți stimulatoare. Acest lucru se datorează cofeinei, care este capabilă să ne trezească rapid și să îmbunătățească performanța mentală.

Unele persoane iubesc cafeaua pentru aroma ei. Ambele beneficii pot fi îmbunătățite prin adăugarea unei lingurițe de scorțișoară în cafea. Pune puțină scorțișoară în ceașca cu cafea și bucură-te de un gust delicat.

Să bei o ceașcă de cafea cu scorțișoară dimineața este o plăcere. Desigur, ca îți va oferi și energie. În plus, cafeaua cu scorțișoară promovează și pierderea în greutate.

Scorțișoara, ca și alte condimente, stimulează metabolismul și accelerează arderea grăsimilor. Cafeaua cu scorțișoară este preferată de persoanele care urmează o dietă. Dar, în acest caz, nu trebuie să adăugați zahăr sau lapte. Amintiți-vă că scorțișoara are și proprietăți antibacteriene, antiinflamatorii și antivirale. În plus, are un efect antioxidant.

Dacă doriți să accelerați scăderea în greutate, atunci, pe lângă scorțișoară, puteți adăuga în cafea și ghimbir. Pe lângă stimularea metabolismului, această infuzie va întări și imunitatea.

Cum se face cafea cu scorțișoară?

Tot ce trebuie să faceți este să adăugați un vârf de scorțișoară măcinată în cafeaua preparată, de preferință espresso. Dacă nu doriți să simțiți mirosul particulelor de scorțișoară din băutură, puteți pune un baton de scorțișoară în ceașca cu cafea.

BONUS: Tort de ciocolată fără ouă și fără unt pentru un mic dejun delicios

Dimineața avem nevoie de energie pentru a face față angajamentelor zilnice. Consumăm diverse alimente la micul dejun, dar cele care conțin zahăr sunt preferate de majoritatea. Pe lângă faptul că sunt necesare organismului, produsele dulci, consumate în cantități moderate, ne încântă și ne binedispun.

Cei cu unele intoleranțe ar trebui să mănânce produse de patiserie și alte deserturi, care nu conțin lapte sau făină. Dacă sunteți la dietă sau colesterolul și zahărul din sânge au valori ridicate, ar trebui să consumați un desert fără unt și zahăr.

Există multe rețete delicioase, cum ar fi cea a totului de ciocolată, fără ouă și fără unt.

Pentru a pregăti un desert delicios, potrivit și pentru vegani și persoanele cu intoleranță la lactoză, aveți nevoie de:

250 grame de făină,

150 grame de zahăr;

230 ml lapte de ovăz;

90 ml ulei de semințe de floarea soarelui;

20 grame de cacao amară;

un plic de praf de copt;

un plic de zahăr vanilat.

Pentru cremă veți avea nevoie de:

250 ml lapte de cocos;

50 grame de zahăr;

20 grame de făină de cocos;

20 grame amidon de porumb.

Cum se prepară tortul

Într-un bol, se pune făina și praful de copt, se adaugă praful de cacao, zahărul și zahărul vanilat. În timp ce amestecați ingredientele uscate, turnați laptele de ovăz și uleiul. O tavă rotundă, de 20 cm diametru, se tapetează cu hârtie de copt. Turnați aluatul în tavă. Coaceți blatul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade circa 40 de minute.

În timp ce blatul se coace, pregătiți crema. Într-o cratiță se toarnă laptele de cocos și zahărul. Acum porniți aragazul la foc mic și adăugați, în lapte, amidonul de porumb, amestecând. La final, se adaugă și făina de cocos. Când crema este destul de groasă, opriți aragazul.

Transferați crema într-un bol și acoperiți-o cu o folie, pentru a preveni formarea crustei. Blatul copt și răcit se taie în jumătate pe orizontală. Așezați primul blat pe un platou și acoperiți-l cu cremă. Deasupra așezați cea de-a doua foaie de blat.

Pentru a face desertul mai delicios, puteți face o glazură. Topiți 100 de grame ciocolată neagră cu câteva linguri de lapte de cocos la bain-marie și apoi acoperiți tortul. Iată cum puteți pregăti deserturi delicioase fără ouă, unt și lapte. Poftă bună!

