3 rețete cu pui. Gata în 30 de minute!

1. PUI CHINEZESC

Ingrediente

500 g piept de pui

80 g amidon

80 g făină

ulei pentru prăjit

Pentru marinată şi sos:

50 ml apă

30 ml suc lămâie

40 g zahăr tos (sau 60g dacă lămâia este foarte acră)

1 lingură vin chinezesc

1 lingură sos soia

Pentru sos

1 lingură miere albine

2 linguriţe amidon

Pentru decor – opţional

1 lingură seminţe de susan

Cum se prepară puiul chinezesc



"Am tăiat pieptul de pui julienne. Am presărat puţină sare peste carne. Într-un castron am pregătit o marinată din apă, soia, suc lămâie, zahăr, vin chinezesc. Am pus pieptul de pui în marinată, am amestecat astfel încât toate bucăţile se ajungă în aceasta, apoi am pus vasul în frigider 30 minute.

În acest timp mi-am pregătit wok-ul pentru prăjit, apoi am cernut într-un bol făina şi amidonul şi le-am amestecat cu puţină sare. După 30 minute, am pus pe rând bucăţile de pui în faină cu amidon şi le-am rostogolit până s-au acoperit bine cu acestea. Am păstrat marinata pentru sosul final.

Am încins în wok ulei, am pus bucăţile de pui şi le-am prăjit până s-au rumenit uniform. Dacă wok-ul este prea mic, le prăjiţi pe rând. Când am terminat de prăjit carnea, am turnat peste această marinată în care am adăugat în prealabil mierea de albine şi amidonul şi am avut grijă să amestec până când s-a dizolvat amidonul. Am amestecat rapid în wok, având grijă ca toate bucăţile de pui să fie unse cu sosul de lămâie cu miere de albine.

Într-un minut am oprit focul - sosul dădea semne că se îngroşa - apoi am presărat seminţe de susan. Am mâncat imediat puiul chinezesc cu sos de lămâie, având alături orez prăjit cu ouă şi legume", scrie Divă în bucătărie.

2. PUI DULCE-ACRIȘOR CU ANANAS

Ingrediente

2-3 linguri ulei

500 g piept de pui

4-5 linguri amidon (păstrăm 2 pentru sos)

1 ceapă de mărime medie

1/2 ardei gras verde

1/2 morcov tăiat fâșii subțiri

6 rondele de ananas

200 ml supă pui (poate fi și apă)

1.5 linguri oțet chinezesc

2-3 linguri zahăr

2 linguri sos soia

3 linguri ketchup

sare

Cum se prepară puiul dulce-acrișor cu ananas



Tăvălim pieptul de pui tăiat cuburi în 2-3 linguri amidon, apoi îl prăjim în 2 linguri de ulei de palmier având grijă să amestecăm şi să îl întoarcem pentru a fi bine pregătit. Scoatem puiul din wok, şi punem la călit ceapa tocată julien cu morcov şi ardei. Călim în jur de 2 minute. Adăugăm carnea de pui, mai călim 2 minute, apoi punem ananasul.

Adăugăm 150 ml supa pui, dăm la foc mic, punem capacul şi lăsăm să fiarbă 2 minute. Adăugăm oţetul chinezesc, soia, zahărul şi ketchup-ul. Turnăm amidonul dizolvat în restul de supă şi amestecăm. Asezonăm cu sare după gust. Când sosul începe să se îngroaşe, luăm de pe foc şi punem puiul dulce-acrişor cu ananas pe un platou. Servim imediat cu orez fiert sau orez prăjit cu ou.

3. ȘNIȚEL DIN PIEPT DE PUI

Ingrediente

600 g piept de pui

sare

piper proaspăt măcinat

150 g făină

3 ouă

150 g pesmet

600-700 ml ulei

Cum se prepară şniţelul din piept de pui

Tăiem fâşii din pieptul de pui pe lungime. Le subțiem dacă este cazul, dar, dacă reuşim să tăiem subţiri din prima, trecem direct la asezonarea cu sare şi piper. Punem în vase/farfurii diferite făina, ouăle bătute cu puţină sare şi pesmetul. Trecem pieptul de pui prin făină, acoperindu-l pe ambele părţi, îl scufundăm apoi în ouă, iar la final îl tapetăm cu pesmet. Procedăm astfel cu toate bucăţile de carne, pentru ca apoi să trecem la procesul de prăjire.

Turnăm uleiul în tigaia adâncă şi îl încingem foarte bine. Putem face proba cu o lingură de lemn, introdusă în ulei. Dacă se fac bule de aer în jurul ei, înseamnă că este suficient de fierbinte, aşa că punem şniţelele la prăjit. Uleiul va sfârâi în jurul şniţelelor asigurând crusta crocantă. Le prăjim pe ambele părţi, până se rumenesc uniform, apoi le scoatem pe hârtie/şerveţele absorbante de bucătărie ce vor absorbi surplusul de ulei, lăsând în final o crustă foarte puţin (sau deloc) unsuroasă.

Lângă şniţel punem garnitura preferată: piure de cartofi, cartofi la cuptor şi chiar prăjiţi, dar merge foarte bine cu nişte legume sotate şi chiar cu paste (spaghetti).

Image by stockking on Freepik

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News