Unde a fost găsit copilul de 10 ani dispărut în Prahova. Motivul plecării de acasă

"Un minor de 10 ani, a cărui dispariţie a fost semnalată, a fost găsit în siguranţă în localitatea Blejoi, la mai puţin de o oră după emiterea unui mesaj RO-ALERT. Mulţumim cetăţeanului care a dat dovadă de spirit civic şi a oferit informaţii valoroase, contribuind decisiv la rezolvarea rapidă a cazului", a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Unde a fost găsit. Motivul plecării de acasă

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că băiatul a fost găsit la un supermarket, acesta spunând că a plecat de acasă din cauza unor neînţelegeri în familie.

A fost emis mesaj RO-ALERT

Un băiat în vârstă de 10 ani din Ploieşti a fost dat dispărut, joi, de către membri ai familiei sale, autorităţile emiţând un mesaj RO-ALERT pe raza municipiului şi în localităţile limitrofe pentru a semnala dispariţia sa.



"La data de 2 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 3 Ploieşti au fost sesizaţi de către o femeie despre faptul că minorul Dumitrache Nicolae Andrei, de 10 ani, a plecat în mod voluntar din municipiul Ploieşti şi nu a mai revenit până în prezent", a transmis anterior IJP Prahova.