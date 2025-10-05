€ 5.0889
Data publicării: 09:09 05 Oct 2025

Sirop de tuse interzis după ce mai mulți copii au murit
Autor: Iulia Horovei

sirop de tuse pentru copii Sursa foto: Freepik
 

Siropul a fost interzis după moartea a cel puțin nouă copii.

Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puțin nouă copii cărora li s-a prescris produsul, care era contaminat cu o substanță toxică, au anunțat duminică autoritățile, transmite AFP și preluat de Agerpres.

Siropul conținea o substanță periculoasă

Potrivit Ministerului Federal al Sănătății, testele de laborator efectuate asupra siropului cu care au fost tratate victimele, toate cu vârsta sub 5 ani, au relevat prezența dietilenglicolului (DEG), o substanță letală chiar și în doze mici.

„Eșantioanele analizate conțineau cantități de DEG care depășeau limitele admise”, a precizat ministerul într-un comunicat emis sâmbătă.

Fabricat în India

Lotul de sirop în cauză a fost fabricat de compania indiană Sresan Pharma într-una dintre fabricile sale din statul Tamil Nadu, în sudul Indiei.

„Vânzarea acestui sirop a fost interzisă în Madhya Pradesh”, a anunțat Mohan Yadav, liderul executivului din acest stat, unde s-a înregistrat cel mai mare număr de victime. „Alte produse fabricate de companie au fost de asemenea interzise”, a adăugat el.

Autoritățile din Tamil Nadu și Rajasthan (vest) au suspendat de asemenea vânzarea siropului în cauză, conform relatărilor din presă.

Siropurile de tuse fabricate în India au fost implicate în mai multe decese suspecte legate de consumul lor în lume, în ultimii ani. În 2022, ele au fost incriminate în legătură cu moartea a peste 70 de copii în Gambia, în nord-vestul Africii.

