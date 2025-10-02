€ 5.0837
Data publicării: 18:12 02 Oct 2025

Șapte persoane reținute după ce au furat motorină și cabluri de cupru de la CFR Marfă
Autor: Iulia Horovei

cfr-calatori-trenuri_56442300 Foto ilustrativ DC News
 

Șapte persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce au furat mai multe bunuri din depozitele CFR Marfă.

Șapte persoane implicate în furt de combustibil și piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore.

Furturi de motorină și materiale feroviare în mai multe județe

Conform unui comunicat al IGPR remis joi, în urma perchezițiilor efectuate cu o zi în urmă în 18 locații, polițiștii au confiscat 300 de litri de motorină, acte, înscrisuri, unități informatice de stocare/calculatoare, telefoane mobile, recipiente din plastic, aproximativ 215 bidoane și 200 de peturi.

De asemenea, au mai fost ridicați aproximativ 300 de metri cablu catenar din cupru, material mărunt de cale, o șină de cale ferată de aproximativ 2 metri, buloane, bormașină electrică, piese de cale ferată uzate, țevi metalice, aparat de tăiat tablă, bobină cablu din cupru, 5.500 de lei, respectiv 1.100 de euro.

Potrivit Poliției Române, 13 persoane au fost conduse la audieri, iar față de șapte s-a luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului care va dispune cu privire la oportunitatea măsurilor preventive.

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat miercuri 18 percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în municipiul București.

Descinderile au avut loc după ce compania CFR Marfă a reclamat dispariția unor mari cantități de motorină, potrivit Agerpres.

