Data actualizării: 16:05 06 Oct 2025 | Data publicării: 14:21 06 Oct 2025

Primul județ din țară care anunță închiderea școlilor din cauza vremii severe
Autor: Iulia Horovei

lacat usa Sursa foto: Pixabay
 

Autoritățile au decis să închidă școlile miercuri, 8 octombrie, după cele mai recente avertizări emise de ANM.

UPDATE

Ca urmare a avertizărilor meteo emise de ANM, și primarul municipiului a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, fiind luate măsuri pentru prevenirea efectelor fenomenelor extreme.

În zonele cu risc de inundații se montează saci cu nisip, iar canalizarea și rigolele sunt curățate și menținute funcționale. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze pentru avarii, arbori periculoși sau probleme de iluminat public și vor rămâne în teren pe toată durata codului roșu.

Totodată, odată ce instituțiile de învățământ vor fi închise pe 8 octombrie, și traseele E1, E2 și E3 pentru transportul elevilor vor fi suspendate, potrivit unui comunicat de presă al primăriei municipiului Constanța.

 

Știre inițială

După ce ANM a emis COD ROȘU de ploi importante cantitativ, autoritățile din județul Constanța au decis să închidă toate unitățile școlare, miercuri, 8 octombrie. 

Vremea severă închide scolile în Constanța

„Începând de mâine și până poimâine, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub COD ROȘU de ploi abundente. În ședința de astăzi au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizând suspendarea cursurilor la nivel județean”, a declarat prefectul județului Constanța, Teodor Adrian Picoiu, în ședința de luni.

„Urmează ca hotărârea să fie transmisă Ministerului Educației și Cercetării pentru a fi aprobată. Am preferat să fim preventivi”, a declarat și inspectorul școlar general, Sorin Mihai. 

Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, în contextul în care sunt așteptate precipitații care vor depăși 100l/mp.

Sub avertizare de COD ROȘU se află și județele Ialomița, respectiv Călărași.

vreme
avertizare meteo
cod rosu
scoli
scoli inchise
constanta
