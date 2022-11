Prăjitură pentru "Moșii de Toamnă". O poți împărți de Sâmbăta Morților

Ingrediente

- 2 foi-35/25 cm

- 3 ouă

- 90 g zahăr

- 90 g făină

- un praf de sare

- 25 ml ulei

- 30 ml lapte

Crema 1

- 250 g mascarpone

- 150 g lapte condensat

- 100 g ciocolată neagră

Crema 2

- marmeladă caise

- nucă măcinată grosier

Cum se prepară

"Foaia

Albuşurile cu un praf de sare le-am mixat bine, am adăugat zahărul şi am continuat să mixez până am obţinut o bezea tare. Gălbenuşurile le-am mixat împreună cu uleiul şi laptele, apoi le-am încorporat în bezea cu mişcări lente de jos în sus. La final, am încorporat făina cernută, tot cu mişcări lente de jos în sus. Am întins aluatul în tava tapetată cu hârtie de copt (dimensiune tavă 35/25 cm), am dat tava la cuptorul preîncălzit la 180 grade cca 15 min. Am scos tava din cuptor şi am lăsat să se răcească foaia. Am procedat la fel şi cu a doua foaie.

Crema 1

Într-un castron de inox am pus laptele condensat şi ciocolata, am pus castronul pe baie de abur, am amestecat încontinuu până ce ciocolata a devenit fluidă. Am tras castronul de pe baia de abur, am lăsat să se tempereze cca 5-6 min, apoi am încorporat mascarponele, mixând cca 5 min. Am lăsat să se răcească crema.

Crema 2

Am amestecat marmelada cu nuca măcinată grosier, am apreciat din ochi cât să-mi ajungă să acopăr suprafaţa prăjiturii.

Asamblare

Am aşezat prima foaie în tava în care am copt foile, am întins crema cu mascarpone, am aşezat a doua foaie, am presat un pic să facă aderență, apoi am întins crema de marmeladă cu nucă. Am nivelat şi am mai presărat nucă măcinată. Am dat prăjitura la rece câteva ore, apoi am porționat-o".

Ingrediente

- 500 g grâu decorticat sau arpacaş

- 375 g zahăr

- aproximativ 250 g nuci curăţate

- vanilie

- coaja rasă de lămâie (opţional)

- o cană şi jumătate pesmet din pâine albă sau biscuiţi (dacă nu o pregătim în zile de post)

- zahăr pudră (pentru pudrat)

- o linguriţă rasă cu sare

- puţină cacao

- bomboane, pentru ornat coliva

Cum se face coliva

Spălăm grâul în mai multe ape și îl punem într-o oală mai mare, peste care turnam apă şi-l fierbem cel puţin o oră. Trebuie să amestecăm din când în când, ca să nu se prindă. Dăm oala jos de pe foc şi o acoperim cu un şervet curat, apoi o învelim cu o pătură, sau ceva gros, ca să-şi menţină căldură cât mai mult, scrie crestinortodox.ro.

După 4-5 ore, adăugăm zahărul şi fierbem din nou, până se leagă.Trebuie să amestecăm cu o lingură curată din lemn, ca să nu se lipească de fundul vasului, dând gust neplăcut colivei. După ce s-a legat, luăm vasul de pe foc şi îl lăsăm descoperit, până ce compoziţia s-a răcit. Înlăturăm coaja care s-a format, adăugăm sarea, vanilia, coaja rasă de lămâie şi nucile tăiate fin cu cuţitul, pisate sau râşnite după preferinţa.

În continuare, amestecăm uşor toate ingredientele, până se omogenizează. Compoziţia o aseazam pe un platou curat, ceva mai mare decât o coală de hârtie şi o modelăm uniform pe platou, ca să capete o formă frumoasă. Deasupra cernem pesmetul, pe care îl presăm puţin cu un carton ca să fie mai dens şi neted. Stratul de zahăr pudră se presează.

Pentru ornat, putem folosi un şablon făcut din carton, care să reprezinte o cruce, peste care cernem puţină cacao. De asemenea, putem folosi diverse bomboane ca: drajeuri, migdale trase în zahăr şi altele, după preferinţa şi inspiraţia noastră.

