Patru turişti polonezi, salvaţi din Masivul Şureanu. Alți turiști cu risc de hipotermie, salvați din Munții Bucegi și Bâlea Lac

Patru turişti polonezi, care au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Şureanu, au fost salvaţi, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, de echipe ale salvamontiştilor şi jandarmilor montani din judeţul Hunedoara.

(Vezi VIDEO aici)



În zona în care se aflau turiştii zăpada măsura 50 de centimetri şi era viscol, a transmis salvamontistul Remus Popescu.



La faţa locului au acţionat un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Judeţean Hunedoara şi două echipe de jandarmi montani.



Persoanele salvate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost însoţite la un loc sigur.



Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite şi strat consistent de zăpadă de 30-50 centrimetri, la peste 1.500 de metri, potrivit Agerpres.

