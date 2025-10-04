Patru turişti polonezi, salvaţi din Masivul Şureanu. Alți turiști cu risc de hipotermie, salvați din Munții Bucegi și Bâlea Lac

Patru turişti polonezi au fost salvaţi din Masivul Şureanu. Alți turiști au fost salvați și în Munții Bugeci și Bâlea Lac. Care e starea lor.
Patru turişti polonezi, care au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Şureanu, au fost salvaţi, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, de echipe ale salvamontiştilor şi jandarmilor montani din judeţul Hunedoara.
(Vezi VIDEO aici)
În zona în care se aflau turiştii zăpada măsura 50 de centimetri şi era viscol, a transmis salvamontistul Remus Popescu.
La faţa locului au acţionat un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Judeţean Hunedoara şi două echipe de jandarmi montani.
Persoanele salvate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost însoţite la un loc sigur.
Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite şi strat consistent de zăpadă de 30-50 centrimetri, la peste 1.500 de metri, potrivit Agerpres.
Turist salvat și la Bâlea Lac
"Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din București. Acesta a plecat din zona Turnu Roșu cu intenția de a parcurge creasta, dar din lipsă de echipament și cunoștințe despre traseele montane pe timp de iarnă, a greșit coborârea din Strunga Doamnei, pe ninsoare abundentă și ceață, ajungând în firul Căldării Laița. Când și-a dat seama că s-a rătăcit, a apelat numărul de urgență 112.
Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au adus în siguranță la baza de la Bâlea Lac.
Atragem atenția turiștilor că iarna pe munte presupune echipament adecvat, cunoștințe despre trasee și condițiile meteo, și recomandă evitarea zonelor alpine în condiții de ninsoare, vânt și vizibilitate redusă", potrivit Salvamont Sibiu.
Acțiune Salvamont Brașov. 2 turiști au pierdut traseul în Munții Bugeci
Echipa de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov, a intervenit în zona Poiana Prepeleac din Munții Bucegi pentru recuperarea a doi turiști care, din cauza stratului de zăpadă de peste 50 cm, au pierdut traseul. Turiștii erau epuizați și prezentau risc ridicat de hipotermie, având în vedere temperaturile scăzute.
"Salvatorii montani au ajuns la victime și vor începe în curând coborârea acestora către baza muntelui. Cei doi turiști prezintă semne de hipotermie și, din păcate, nu sunt echipați corespunzător. Din primele informații, aceștia au plecat astăzi la ora 11:00 din Bușteni având asupra lor doar o lanternă frontală. Acțiunea de salvare este una dificilă din cauza condițiilor meteo și a solului acoperit de zăpadă instabilă, iar în partea superioară a muntelui sunt copaci doborâți de greutatea stratului consistent de zăpadă.
„Având în vedere evenimentul neplăcut din această seară, dorim să atragem din nou atenția celor care doresc să abordeze trasee în această perioadă să se echipeze corespunzător sezonului de iarnă, să urmărească comunicările Salvamont și să se informeze despre starea vremii. Totodată, este esențial să vă calculați cu atenție turele și itinerariul! Ziua devine din ce în ce mai scurtă și se întunecă mult mai repede, iar acest lucru, împreună cu un echipament neadecvat, vă poate pune viața în pericol!”, a transmis Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.