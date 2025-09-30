O tânără de 20 de ani din Neamț, înjunghiată mortal de fostul iubit. Mama fetei, în stare gravă la spital

O nouă crimă șocantă a avut loc luni în România, de această dată în județul Neamț. O tânără de doar 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar principalul suspect este chiar fostul ei iubit. Bărbatul a atacat-o și pe mama fetei, care a fost grav rănită. Agresorul a fost prins la scurt timp, în județul Bacău.

Incidentul s-a produs în jurul prânzului, când tânărul ar fi pătruns în curtea locuinței celor două femei, relatează Știrile Pro Tv. Din primele informații obținute de anchetatori, crima ar fi fost comisă pe fondul geloziei. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a lovit-o pe fată direct în zona inimii, provocându-i răni fatale, iar pe mama acesteia a înjunghiat-o de mai multe ori în abdomen.

Mama fetei, în stare gravă la spital

După atac, individul a fugit, iar victima rănită a reușit să sune la 112. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanțe. Medicii au încercat să o resusciteze pe tânăra de 20 de ani, însă eforturile lor au fost zadarnice. Mama fetei a fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată. În prezent, se află internată la Terapie Intensivă, în stare stabilă.

Între timp, polițiștii au reușit să-i dea de urmă atacatorului. Se pare că acesta a contactat un prieten și încerca să ajungă la el, în județul Bacău. La aproximativ o oră și jumătate după crimă, tânărul de 23 de ani a fost prins. Nu a opus rezistență și și-a recunoscut faptele.

Suspectul urmează să fie audiat de procurori, iar autoritățile au anunțat că va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru omor și tentativă de omor.