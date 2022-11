Mic dejun: Omletă țărănească. Rețeta delicioasă

Ingrediente

- 1 legătură ceapă verde

- 1 ardei verde

- 8 ouă

- 1 legătură mărar

- cimbru

- 2 cârnaţi afumaţi

- 150 g caşcaval

- mozzarella

- sare

- 3 linguri ulei

- 5-6 felii bacon

- piper

- 2-3 roşii pentru ornat

Cum se prepară

Se curăţă ceapa şi ardeiul, se spală şi se taie fâşii subţiri. Se toarnă uleiul într-o tigaie şi se pun legumele la călit. Separat, se taie baconul fâşii mai mici, cârnaţii rondele subţiri şi se pun să se călească împreună cu ceapa şi ardeii, la foc potrivit.

Într-un bol se desfac ouăle şi se bat bine cu un praf de sare şi de mărar şi apoi se adaugă caşcavalul ras şi mărarul tocat mărunt, potrivit retete.unica.ro. Compoziţia obţinută se toarnă în tigaie şi se lasă la foc mic, să nu se ardă. Se verifică dacă s-a făcut pe o parte şi se întoarce uşor ca pe clătită, să nu se rupă. Se mai lasă să se rumenească puţin, câteva minute, şi se serveşte ornată cu cimbru şi felii de roşii.

Ouă cu brânză la cuptor. Rețeta ideală de mic dejun

Ingrediente

- 1 ou

- 1 felie feta, cca 50 gr (de capră sau vacă)

- 1 roşie (sau 5 roşii cherry)

- 1 fir ceapă verde

- puţin oregano uscat

- sare, piper, boia

- puţin ulei de măsline

Cum se prepară

Un bol mic, termorezistent, se unge cu puţin ulei de măsline. Se tapetează fundul formei cu felii de roşii peste care presaram o priză de oregano, scrie e-retete.ro. Deasupra aşezăm feta tăiată felii şi presaram iar puţin oregano şi picuram puţin ulei. Presărăm ceapă verde tocată fin. Spargem oul deasupra şi îl condimentăm cu puţină sare, boia (dulce sau iute) şi piper. Dăm bolul la cuptor la 220C pentru 20 minute, până albuşul e făcut, iar gălbenuşul e crocant deasupra dar moale în interior. Servim imediat cu pâine prăjită.

Tacu tacu. Rețetă peruană pentru micul dejun

Ingrediente

- 500 g fasole gătită

- 500 g orez gătit

- 1 ceapă

- 1 lingură pastă de ardei

- 1 lingură ardei tocat

- oregano uscat

- chimion

- piper

- ulei

Cum se prepară

Ceapa se taie cubulețe. Într-o tigaie se sotează ceapa până devine translucidă. Se adaugă pasta de ardei (preferabil ardei galben) și usturoiul tocat. Se amestecă. Se adaugă fasolea gătită. Se amestecă. Se adaugă și orezul gătit. Se amestecă cu ajutorul unei linguri până ce se formează un fel de aluat, potrivit retete.unica.ro.

Se pune un pic de ulei și se împarte aluatul de tacu tacu în 4 părți. Se dă forma de rulouri cu ajutorul unei linguri. Se gătește în continuare având grijă ca rulourile să prindă crustă pe toate părțile și să nu se dezintegreze atunci când sunt întoarse. Tacu tacu se servește la micul dejun alături de un ou prăjit și banană caramelizată.

Citește și:

De ce nu trebuie să sari peste micul dejun. Posibilitatea unui accident vascular cerebral, printre riscuri

Un studiu realizat de oameni de ştiinţă americani demonstrează că sărirea peste gustarea de dimineaţă dublează riscul de ateroscleroză - adică limitează fluxul de sânge şi oxigen către organe importante din corpul uman, ducând la accident vascular cerebral, atac de cord şi alte afecţiuni. Experimentul a fost realizat cu participarea a 4.052 de bărbaţi şi femei sănătoase din Statele Unite, care nu sufereau de boli cardiovasculare sau renale cronice la începutul studiului, scrie Rador, citând Actualno.

Ei au fost împărţiţi de echipa lui Valentin Fuster (medic, profesor, redactor-şef la Journal of the American College of Cardiology şi director al Mount Sinai Heart) în trei grupuri separate. În primul grup, au fost incluşi acei voluntari care au consumat dimineaţa mai puţin de 5% din aportul lor de energie zilnic necesar (adică au sărit în mod regulat peste micul dejun sau au băut doar o ceaşcă de cafea sau un suc, în grabă). În al doilea grup, participanţii şi-au satisfăcut 20% din necesarul caloric la micul dejun (mic dejun normal), iar al treilea - a avut între 5-20% din aportul alimentar necesar printr-un mic dejun cu conţinut scăzut de calorii, relatează BGNES. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News