Data actualizării: 20:16 01 Oct 2025 | Data publicării: 20:03 01 Oct 2025

Grevă majoră în Franța mâine! Totul se blochează: de la transportul aerian, la servicii de sănătate
Autor: Doinița Manic

Grevă majoră în Franța mâine! Totul se blochează: de la transportul aerian, la servicii de sănătate Foto: Pixabay
 

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză. MAE anunță că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane și interurbane, a celor feroviare și aeriene, a celor din învățământ, din servicii publice și sănătate din Franța, au lansat un apel la grevă națională generală pentru data de 2 octombrie 2025. 

"În acest context, sunt preconizate perturbări importante ale transportului urban și interurban, traficului feroviar și aerian, precum și afectarea mai multor domenii de activitate, în special sănătate, învățământ și servicii publice. De asemenea, sunt anunțate demonstrații în regiunea pariziană, dar și în alte orașe din Franța. 

Unde pot românii să găsească informații 

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols și ale aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare.

Asistență consulară pentru români

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.rohttps://cgparis.mae.ro/http://lyon.mae.rohttp://marsilia.mae.rohttp://strasbourg.mae.ro și www.mae.ro."

mae
atentionare calatorie
greva franta
