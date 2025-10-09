€ 5.0953
Data publicării: 15:53 09 Oct 2025

Locul prin care Rusia ar putea invada România. Șeful Armatei: Este răzbunarea geografiei
Autor: Doinița Manic

romania atac rusia
 

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a spus care este punctul vulnerabil al României.

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a spus care este locul prin care rușii ar putea invada România. Se pare că Poarta Focșanilor este vulnerabilitatea țării noastre. Șeful Armatei a explicat că acest punct este "la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia".

Șeful Statului Major al Apărării: Avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate.

Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult", a declarat Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, pentru Euronews.

Detalii despre Poarta Focșanilor

„Coridorul Suwałki” este considerat cel mai vulnerabil punct al NATO în fața unei posibile agresiuni ruse deoarece are doar 65-70 km lungime și se află între:

    • Kaliningrad, o enclavă rusească extrem de militarizată, situată între Polonia și Lituania;
    • și Belarus, aliatul apropiat al Rusiei

Unii experți spun că dacă Rusia ar lansa un atac simultan din Kaliningrad (vest) și Belarus (est), ar putea închide acest coridor.

Poarta Focșanilor este o fâșie de teren strategică de câteva zeci de kilometri, situată între Focșani, Galați și Brăila, la granița dintre Carpați și Dunăre, reprezentând singura trecere naturală între munți și Câmpia Bărăganului, deschisă spre Moldova și Marea Neagră. Din punct de vedere militar, zona este considerată o „poartă” geografică esențială pentru apărarea flancului estic al României și pentru controlul accesului către sud-estul Europei. Controlul acestei regiuni poate influența decisiv securitatea României și stabilitatea strategică a întregii zone, potrivit experților.

