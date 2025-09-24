€ 5.0774
Data actualizării: 09:34 24 Sep 2025 | Data publicării: 08:17 24 Sep 2025

Incendii de proporții în Prahova și Arad. Mii de metri pătrați afectați

Autor: Iulia Horovei
incendiu-tren-vagon_87631500 nquam Photos/ George Călin
 

Două incendii de proporții au izbucnit, miercuri, în țară. În Prahova, ard o casă şi un depozit de materiale de construcţii.

O casă și un depozit de materiale de construcții din comuna prahoveană Iordăcheanu, satul Valea Cucului, au fost cuprinse, miercuri dimineață, de un incendiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, din informațiile primite până în prezent incendiul se manifestă pe o suprafață totală de aproximativ 500 metri pătrați, fiind localizat.

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Până în prezent nu au fost raportate victime.

Hală de reciclare a deșeurilor, cuprinsă de flăcări în Arad

Și în județul Arad arde o hală de reciclare a deșeurilor. Aflată în localitatea Iratoșu, hala a fost cuprinsă de un incendiu major, în noaptea de marți spre miercuri, și a ars pe o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați, iar angajații s-au autoevacuat, astfel că nimeni nu a fost rănit.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:00 și au fost alocate echipaje de pompieri din Arad, cărora li s-au alăturat pompierii voluntari din șofronea și SVSU Dorobanți.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată în interiorul halei, unde erau depozitate materiale plastice și deșeuri, precum și în curtea unității, unde au fost cuprinse de flăcări material lemnos, deșeuri menajere și un stivuitor, pe o suprafață totală de aproximativ 6.200 de metri pătrați. Din interiorul halei s-au autoevacuat, în condiții de siguranță, 10 angajați ai societății comerciale”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

După aproximativ patru ore de intervenție, pompierii au reușit să stingă flăcările miercuri dimineață.

„Intervenția a fost îngreunată de prezența materialelor combustibile din interiorul obiectivului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, au precizat reprezentanții ISU.

Pompierii au rămas la fața locului pentru a se asigura că nu există focare ascunse care pot declanșa un nou incendiu.

Cauzele izbucnirii focului sunt în curs de cercetare, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
prahova
casa
depozit materiale constructii
