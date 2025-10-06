€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:20 06 Oct 2025

Familie cu cinci copii, rătăcită în Buzău, după ce au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie
Autor: Doinița Manic

Familie cu cinci copii, rătăcită în Buzău, după ce au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

O familie cu cinci copii s-a rătăcit pe un drum forestier din Buzău, după ce au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie.

Cinci copii şi părinţii lor s-au rătăcit pe un drum forestier din comuna Bisoca, județul Buzău, după ce tatăl, care se afla la volan, ar fi urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Buzău, duminică, jandarmii montani, împreună cu cei din cadrul Detaşamentului 1 Mobil, au intervenit în sprijinul unei familii aflate în dificultate în zona comunei Bisoca.

"Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost făcut de un bărbat din judeţul Covasna, care a semnalat faptul că, în timp ce se întorcea împreună cu familia de la o biserică din zona Bisoca, au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie şi au ajuns pe un drum forestier greu accesibil. Din cauza ploilor din ultimele zile, drumul s-a deteriorat, iar autoturismul a rămas blocat", a transmis IJJ Buzău.

Jandarmii au reușit să dirijeze mașina spre drumul principal



La scurt timp după primirea apelului de urgenţă, echipajele de jandarmi au ajuns la locul indicat şi au reuşit să dirijeze autovehiculul spre drumul principal.

"În sprijinul familiei formate din soţ, soţie, bunică şi cinci copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani s-au deplasat cinci jandarmi, cu două autospeciale, care au reuşit să scoată autoturismul şi să asigure transportul persoanelor până la drumul principal. Din fericire, membrii familiei nu au avut nevoie de îngrijiri medicale", informează sursa citată.

Pentru a evita situaţii similare, jandarmii recomandă celor care doresc să se deplaseze pe trasee montane să verifice prognoza meteo, să poarte echipament corespunzător şi să se informeze despre starea traseului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buzau
aplicatie navigatie
rataciti
masina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Premierul francez Lecornu demisionează, marcând o premieră în istoria țării
Publicat acum 5 minute
O poveste colectivă care continuă - Kompus 2025
Publicat acum 16 minute
Imagini rare cu Novak Djokovic. "Tortura" îndurată la Shanghai: A vomitat de două ori
Publicat acum 32 minute
Atac cu peste 200 de drone al Ucrainei în Rusia, susține Kremlinul
Publicat acum 34 minute
UE critică dur scrutinul din Georgia, în timp ce Tbilisi se confruntă cu proteste violente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat acum 15 ore si 28 minute
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close