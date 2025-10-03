€ 5.0889
Data actualizării: 21:04 03 Oct 2025 | Data publicării: 20:52 03 Oct 2025

Avioanele de la Salonic și Londra nu au putut ateriza pe Otopeni din cauza furtunii. Unde au fost direcționate
Autor: Doinița Manic

Foto: Pixabay
 

Două zboruri care urmau să aterizeze pe Aeroportul Otopeni au fost direcţionate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii, anunță CNAB.

Două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Cauza este furtuna care se manifestă cu vânt puternic în rafale şi ploaie torenţială în zona Bucureştiului şi a judeţului Ilfov, a precizat CNAB.

Unde au aterizat cele două avioane


Astfel, cursa Tarom 276 Salonic - Bucureşti a aterizat pe aeroportul din Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton - Bucureşti a aterizat la Craiova.

"În acest moment, aeronavele decolează şi aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Pistele, platformele şi căile de rulare a aeronavelor sunt deschise şi operaţionale, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene", se menţionează în informarea transmisă de CNAB, preciaeză Agerpres.

aeroportul otopeni
zboruri redirectionate
furtuna
avion
cnab
