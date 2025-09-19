€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

”Doar direcția vântului ne-a salvat”. Mărturie din infern după ce un bărbat a dat foc unui teren cu ambrozie

Autor: Roxana Neagu
Incendiu pompier pixabay FOTO: : Pixabay
 

Un bărbat alergic la ambrozie a luat decizia de a-i da foc. Flăcările s-au extins pe 25 de hectare. Terenul se află chiar lângă case.

Un bărbat alergic la ambrozie a ajuns la disperare și a dat foc terenului plin cu ambrozie care-i provoca suferință zi de zi. Bărbatul din București nu a mai suportat simptomele alergiei și a vrut să distrugă buruiana. Incendiul s-a extins pe zeci de hectare. Au ars și o mașină, dar și mai multe anexe. 

Bărbatul are 63 de ani și a fost reținut la începutul acestei săptămâni pentru distrugere prin incendiere. 

 

”Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida” a arătat un comunicat al Poliției. 

Informația a ajuns și pe un grup al celor alergici la ambrozie. 

”Efectiv te transformi în monstru”

”Primăriile nu fac NIMIC! Bieții oameni, copiii suferă. Bătaie de joc! îi dați amendă? Să vă dați voua amendă incompetenților”, ”Cineva trebuia să facă ceva cu ambrozia, cu bălăriile de pe marginea drumului! Sunt atâtea bălării și mizerie pe marginea drumurilor din România! De ce în alte țări din occident e atâta curățenie și disciplină, iar la noi haosul și atâta mizerie și câini fără stăpân? Nu există interes în a rezolva aceste probleme din partea autorităților publice, dar nici educație civică!”, ”Este o luptă ca și pierdută pentru toți cei care suferă de aceasta alergie”, ”Autoritățile locale dorm în papuci și lumea cheltuie bani pe medicamente că nu sunt ăștia în stare sa toaleteze pârloagele...”, ”Ce milă îmi e de dânsul, sigur va lua o amendă mare, procese, etc., iar cei cu terenurilenici măcar nu vin să-l verifice. Am sesizat vreo 5 terenuri. A venit și garda și a făcut înștiințare decât pentru un teren...”, ”Este un gest extrem, dar când devii din om neom și efectiv te transformi în monstru și nu mai poți să respiri și te mănâncă ochii și ai toate simptomele din Univers te ajunge în starea de a face gesturi extreme” sunt doar o parte din reacțiile care vin în susținerea bărbatului. 

”Nouă era să ne ia foc casa”

O femeie care locuiește în zonă a descrie, însă, spaima prin care a trecut: 

”Nouă era să ne ia foc casa. Strada era blocată și am alergat prin fumul de la incendiu pentru că în casă erau pisicile noastre. Flăcările erau de peste 10 metri, iar voi îl felicitați? Îl felicitați pentru că a pus foc intenționat într-o zonă cu zeci de case? Nu înțeleg. Poate nu ați vazut filmările de la incendiu și disperarea oamenilor care aveau casele în calea flăcărilor. Doar direcția vântului ne-a salvat”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ambrozie
alergie
incendiu
bucuresti
teren
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 28 minute
Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare
Publicat acum 36 minute
Șefi din Poliție scapă de acuzațiile DNA prin prescripție
Publicat acum 46 minute
Blocajul dintre SUA și China persistă. Trump și Xi caută un acord pentru 'dilema TikTok'
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 19 ore si 14 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close