Conștientizarea, primul pas spre vindecarea de dependență. Perspectiva unui psihiatru

Într-o discuție la o emisiune DC News, Dr. Adrian Atasiei, medic psihiatru și psihoterapeut în formare psihanalitică, a vorbit despre diferența dintre consumul ocazional și dependență, evidențiind cum comportamentele aparent inofensive se pot transforma în tipare compulsive.

„Diferența este în comportament. Dacă comportamentul este unul conștient sau compulsiv. Ideea este trecerea de la vreau să beau un pahar de vin pentru a mă relaxa la trebuie să beau un pahar de vin, că altfel se destramă totul în jurul meu”, explică Dr. Adrian Atasiei. Această tranziție de la relaxare ocazională la dependență se manifestă atunci când consumul devine o necesitate.

În România, Dr. Atasiei observă că dependențele cele mai frecvente sunt cele care au fost oarecum normalizate și acceptate social, cum ar fi consumul de alcool sau tutun. „Din practică, sunt niște dependențe oarecum normalizate și acceptate în societate, precum consumul de tutun și alcool. Apoi avem consumul de droguri, de la cannabis, la tot felul de stimulante, droguri sintetice, opioide, cum ar fi heroina, mai nou a intrat pe piața românească și oxicodona”, arată medicul.

Pe de altă parte, Dr. Atasiei atrage atenția asupra fenomenelor în creștere, precum jocurile de noroc patologice și dependența de jocurile online. În ceea ce privește gaming-ul, el explică că organizațiile internaționale au început să recunoască această problemă, introducând în DSM-5 un diagnostic de studiu numit „internet gaming disorder”. „Fiindcă au observat la tineri că utilizarea patologică, problematică a jocurilor online duce la anxietate, tulburări de somn, iritabilitate”, detaliază medicul.

Dr. Atasiei subliniază că primul pas în depășirea dependenței este recunoașterea ei de către persoana afectată. Conștientizarea este esențială, mai ales pentru pacienții aduși în cabinet de familie. „De obicei, cam asta caut când vin pacienți la mine, fiindcă sunt unii chiar aduși de familie. Da, o mare parte sunt aduși de familie. Și dacă nu există un mic nivel de conștientizare (sunt dependent de ceva), atunci sunt foarte slabe șanse de recuperare. Conștientizarea e fix din vreau să fac acel lucru la fel cum trebuie să fac acel lucru, fiindcă altfel nu sunt ok”.

Medicul mai explică că mulți pacienți cred că se pot opri oricând, chiar dacă au dezvoltat deja o dependență, însă subliniază cât de dificil este să faci persoana să înțeleagă gravitatea situației atunci când vine cu scuze și justificări pentru comportamentul său.