Colăcei suedezi. Rețeta savuroasă pentru începutul de săptămână

Ingrediente

- 500 g făină

- 1 pliculeț drojdie uscată

- 1 jumătate de linguriță sare

- 250 ml lapte

- 100 g cremă de brânză

- 50 g unt

- 50 g zahăr

- 1 vârf de cuțit șofran

- 1 gălbenuș (pentru uns deasupra)

- câteva merișoare sau stafide

Cum se prepară

"Am amestecat făina cu drojdia într-un bol mare. Laptele l-am turnat într-un vas pe care l-am pus pe foc mic, împreună cu sarea, untul, zahărul şi şofranul şi l-am încălzit până la punctul de fierbere, apoi l-am lăsat acoperit 15 minute, ca să se infuzeze bine şi să iasă culoarea din şofran. Dacă nu folosiţi condimentul cu pricina, nu e nevoie să fierbeţi laptele, încălziţi-l doar până se dizolvă zahărul şi se topeşte untul. Lichidul trebuie să fie doar călduţ, nu fierbinte.

Am pus crema de brânză peste făină, apoi am turnat şi laptele călduţ şi am frământat aluatul preţ de 5-6 minute, până când a devenit elastic şi neted. L-am acoperit bine cu o folie de plastic, ca să nu intre aerul şi l-am lăsat să crească aproximativ o oră şi jumătate.

După acest interval de timp, am răsturnat aluatul pe blatul de lucru, l-am mai frământat vreo 30 de secunde, apoi l-am tăiat în 12 bucăţi egale. Am aprins cuptorul la 200 grade, deci la foc mediu spre mare şi am acoperit tava de aragaz cu hârtie de copt. Din cele 12 bucăţi de aluat, am modelat 3 tipuri de colăcei.

Pentru primul model am rulat fiecare bucată de aluat cu mâna, în forma unui cârnăcior, lung de vreo 40 de cm, apoi am răsucit capetele, ca pe un melc, dar în sensuri opuse, până s-au întâlnit la mijloc. Pentru al doilea model am făcut un sul ceva mai lung şi mai subţire, cam de 50 cm, l-am tăiat în două, le-am răsucit la fel ca la modelul precedent, dar am lăsat la mijloc o porţiune dreaptă, unde să le pot suprapune perpendicular. Al treilea model e cel mai simplu, am rulat aluatul şi l-am lăsat puţin mai gros la mijloc şi mai subţire la capete, l-am îndoit la mijloc, iar capetele le-am răsucit ca pe nişte coarne de berbec.

Am aşezat colăceii în tavă, lăsând distanţă între ei, ca să aibă loc să crească la cuptor, i-am acoperit şi i-am mai lăsat 30 minute să crească. După aceea, i-am uns cu gălbenuş şi i-am ornat cu merişoare uscate. Am introdus tava la cuptor şi, după 20 de minute, erau gata. Ca să-i puteţi vedea în toată splendoarea lor, am pus doar 8 colăcei în tavă, ca să nu se lipească. Dacă nu aveţi timp să-i coaceţi în două tranşe, îi puteţi face pe toţi odată", scrie prajituridecasa.ro.

Prăjitură pufoasă cu prune. Rețetă foarte simplă pentru un desert aromat

Ingrediente (12 porţii)

- 1,5 kg prune

- 475 g unt

- 600 g zahăr

- 850 g făină

- 5 ouă

- 8 g praf de copt

- zahăr vanilat, după gust

- zahăr pudră, pentru servire

Cum se prepară

Preîncălzeşti cuptorul la 180 de grade Celsius. Tai prunele în jumătăţi şi le scoţi sâmburii. Într-un vas mare (pentru mixerul vertical sau manual), pui 225 grame de unt, şi 350 g de zahăr. Mixezi până obţii o compoziţie uşoară şi pufoasă. Adaugi ouăle şi baţi până la omogenizare. Adaugi 350 g de făină şi praful de copt şi omogenizezi până se formează un aluat moale.

Muţi aluatul într-o tavă cu hârtie de copt, îl întinzi în mod egal cu o spatulă pentru a crea o suprafaţă plată. Separat, într-un bol mare, amesteci cu degetele restul de unt (250 g), zahărul (250 g), zahărul vanilat şi 500 g de făină până obţii un amestec sfărâmicios, ca nişte firimituri, scrie clickpoftabuna.ro.

Aranjezi jumătăţile de prune peste aluatul din tavă, cu coaja în jos. Presari aluatul de sfărâmicios în toată tava şi îl dai la cuptorul incins, în prealabil, aproximativ 1 oră.

Înainte de servire, pudrezi prăjitura cu zahăr şi, dacă vrei, o mănânci în combinație cu frişcă sau îngheţată de vanilie.

