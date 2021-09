Cîțu ar face pace cu USR-PLUS doar cu o condiție

Premierul a spus că ar fi dispus să se împace cu USR-PLUS dacă alianța își va retrage moțiunea de cenzură.

"Guvernul cade doar dacă este o moțiune de cenzură. Dacă nu obține voturile un ministru, nu se întâmplă nimic cu guvernul", a explicat el.

"Eu am lăsat o poartă mare deschisă, pentru că nu am numit niciun om nici în funcțiile de prefecți, nici pe secretari de stat, nici pe directori, niciun om nu a fost numit în locul colegilor de la USR. Am lăsat locurile... Au fost eliminați, bineînțeles, că nu mai sunt la guvernare, dar nu am numit pe nimeni în acele funcții, deci există, din punctul meu de vedere, am lăsat aceeași configurație, în guvern există, din punctul meu de vedere, o poartă deschisă, o ușă deschisă, dar, bineînțeles, este o condiție să retragi moțiunea de cenzură", a spus Florin Cîțu la TVR 1.

Întrebat dacă este guvernul într-o situație de avarie, Cîțu a replicat: "Din contră. Funcționează, eu nu văd nicio problemă nicăieri. Tot ce erau atribuțiile prefecților au fost către subprefecți, secretarii de stat atribuțiile au fost date către alți secretari de stat, miniștrii interimari își fac treaba, proiectele merg mai departe. Toate proiectele merg mai departe".

El a dat drept exemplu plățile făcute către centrele de vaccinare.

"Lucrurile merg în continuare, ne ocupăm să menținem aceeași traiectorie și chiar să accelerăm unele reforme. PNRR-ul o să fie aprobat în această lună, la finalul lunii, așa cum am spus, va fi aprobat în această lună, deci nu văd nicio întârziere. Repet, eu mă țin de reforme. Am văzut alții care au spus că mor cu noi de gât și vor face reforme și la prima problemă au plecat din guvern. Eu vă spun că acest guvern rămâne aici să facă reforme și le face pentru români", a declarat șeful executivului.