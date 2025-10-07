€ 5.0916
Data publicării: 12:45 07 Oct 2025

Cerul României, survolat de drone, pentru prinderea celor care poluează aerul
Autor: Doinița Manic

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că cerul României va fi survolat de drone pentru prinderea celor care poluează aerul.

Ministerul Mediului va pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone performante, echipate cu senzori speciali pentru măsurarea poluanților din aer, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Acestea vor fi folosite în acțiunile de control și intervenție de urgență, fiind achiziționate prin fonduri europene din POIM și PDD.

"O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control!

Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o țară mai sănătoasă.

 

Buzoianu: Întărim controlul și ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două

 

De exemplu, în situaţia în care staţiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii.

De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare. Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.

Pe scurt: întărim controlul și ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc și ne fură ani din viață", a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

garda de mediu
poluare
drone
diana buzoianu
ministerul mediului
