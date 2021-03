Ce știi despre uleiul de măsline poate fi greșit. Mituri desființate

Dar să știi ce ulei de măsline să alegi și cum să-l folosești odată ce ajungi acasă, poate fi destul de greu. Există o mulțime de dezinformări despre uleiul de măsline.

1. Ai auzit des că uleiul de măsline „bio” este de cea mai bună calitate

Termenul „bio” sună promițător. Înseamnă doar că nu există alte ingrediente sau uleiuri în produs. Uleiul de măsline bio este, de fapt, sub cel extravirgin, considerat cel mai sănătos, deoarece are cea mai mare concentrație de polifenoli, care acționează ca un antioxidant în organism. Uleiul de măsline „bio” are mai puțini polifenoli, dar are în continuare beneficii pentru sănătate. Are și o aromă mai neutră.

2. Uleiul de măsline extravirgin are mai puține grăsimi și calorii

Toate uleiurile de măsline au același număr de calorii și grăsimi.

3. Nu poți găti cu ulei de măsline extravirgin

Unii oameni spun că uleiul de măsline extravirgin este prea delicat pentru a fi gătit, fiind indicat doar pentru salate și sosuri. Însă, uleiul de măsline extravirgin poate fi folosit și la prăjeli, dar, atenție, are o aromă mai puternică. Deci, trebuie utilizat cu prudență. Citiți continuarea pe DC Medical.