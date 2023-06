Cappuccino cu suc de portocale, o băutură incredibil de aromată

Capuorange este în esență o cafea cappuccino fierbinte, doar că în lapte, se adaugă suc de portocale care trebuie spumat. Cel mai important este să pregătești cafeaua espresso corect, de preferință dublă. Dacă totul este făcut corect, vei obține o băutură incredibilă care păstrează atât aromele cafelei, cât și ale citricelor.

Ingrediente:

cafea espresso - 60 ml,

miere - 1 lingură,

suc de portocale - 120 ml,

scorțișoară măcinată - 2 grame.

Rețeta, pas cu pas

Pune miere și un praf de scorțișoară într-o cană sau un pahar de cappuccino. Se toarnă cafeaua espresso, se amestecă până se dizolvă mierea.

Bate sucul de portocale într-un aparat de cappuccino până devine spumos. Dacă nu ai mașină de cafea, încălzește sucul într-o baie de apă la o temperatură de 55-60 °C și bate-l cu un tel.

Alternativ, toarnă sucul încălzit într-un borcan, închide capacul și agită-l bine. Sucul de adaugă în ceașcă de cafea și se servește pe masă. Poftă bună!

Cafeaua cu unt este o încântare pentru iubitorii acestei băuturi aromate. În ultimii ani, această băutură a devenit foarte populară. În Occident, o astfel de băutură se numește Bulletproof. Este un brand destul de cunoscut, care a fost inventat și brevetat de omul de afaceri David Asprey.

El promovează această cafea despre care spune că poate înlocui complet micul dejun. Băutura se mai numește „keto coffee” sau „butter coffee”.

Apropo, Asprey a avut această idee când plecat în Tibet. Acolo, localnicii l-au servit cu un ceai, cu sare, lapte și unt de iac. În consecință, comerciantul a schimbat doar ceaiul cu cafea și, de asemenea, a îndepărtat laptele și sarea.

Cum se face cafeaua cu unt?

Este destul de logic că o astfel de cafea a câștigat, pentru prima dată, popularitate în rândul fanilor dietei ketogenice. Dar în ultimul timp a devenit din ce în ce mai populară, inclusiv printre iubitorii obișnuiți de cafea.

Și rețeta pentru o astfel de băutură este destul de simplă:

cafea preparată - 250-350 mililitri;

una sau două linguri de unt.

Potrivit experților, principalul avantaj al cafelei cu unt este că schimbă semnificativ gustul obișnuit al cafelei. În plus, nu există nimic artificial în ea. Nu vei folosi arome, zahăr sau siropuri dulci.

În plus, dacă o persoană decide să experimenteze și să adauge ulei de cocos în loc de unt, va putea folosi toate proprietățile benefice pe care le are uleiul de cocos. În plus, se crede că această cafea accelerează pe cât posibil metabolismul și chiar este capabilă să lupte împotriva stresului oxidativ.

