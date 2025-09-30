€ 5.0811
Data actualizării: 18:59 30 Sep 2025 | Data publicării: 17:35 30 Sep 2025

Peste 2,7 milioane de pensionari primesc 400 de lei de la stat. Anunțul ministrului
Autor: Doinița Manic

Peste 2,7 milioane de pensionari primesc 400 de lei de la stat. Anunțul ministrului Foto: Agerpres
 

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a anunțat când vor primi pensionarii cu venituri mici ajutorul de 400 de lei.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a anunțat că peste 2,7 milioane de pensionari cu venituri de până la 2.574 lei vor beneficia, în luna decembrie 2025, de un sprijin financiar de 400 de lei.

Suma reprezintă a doua tranșă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an persoanelor în vârstă cu pensii mici, pentru a le oferi un sprijin suplimentar în fața cheltuielilor crescute. Măsura are rolul de a reduce presiunea financiară din perioada de iarnă, când facturile și costurile de trai sunt mai ridicate.

Ministrul Muncii: Banii vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă

 

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă.

Știm că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită”, a transmis Petre-Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.

