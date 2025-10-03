€ 5.0837
Data publicării: 08:50 03 Oct 2025

Autobuz pentru transportul muncitorilor, mistuit de flăcări la Brăila. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale
Autor: Andreea Deaconescu

557625465_10228033675737497_8670340470858453103_n FOTO: ISU Brăila
 

O dimineață obișnuită de vineri s-a transformat într-un scenariu de panică pe Șoseaua Vizirului din municipiul Brăila, unde un autobuz destinat transportului muncitorilor a fost mistuit de flăcări.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul în zonă a fost serios afectat, circulația fiind blocată pe un sens de mers.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila, incendiul a cuprins rapid întregul vehicul. „La incendiul izbucnit la un autobuz intervin patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS). Autobuzul arde generalizat, însă nu s-au înregistrat victime, la momentul izbucnirii focului autobuzul fiind fără călători”, au precizat reprezentanții ISU.

Focul a izbucnit în timp ce autobuzul se afla oprit și gol, iar flăcările au avansat cu repeziciune, alimentate de materialele inflamabile din interior. Scenele au atras atenția șoferilor și a trecătorilor, care au asistat neputincioși până la sosirea echipajelor de intervenție.

Autoritățile au subliniat că nu este vorba despre un mijloc de transport în comun, ci despre un autobuz folosit pentru transportul muncitorilor. În ciuda impactului vizual puternic și a degajării de fum gros, nu s-a impus evacuarea zonei, însă circulația rutieră a fost deviată pentru a permite pompierilor să intervină în siguranță.

În prezent, echipele ISU acționează pentru lichidarea ultimelor focare și pentru eliberarea carosabilului, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții normale. 

