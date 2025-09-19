Ambasada SUA în România, după incidentul cu drone: Ne consultăm în temeiul Articolului 4 din NATO

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj de susținere pentru România și Polonia, la câteva zile după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul lor aerian.

Washingtonul subliniază că rămâne alături de aliații din Europa de Est și menționează că poartă consultări cu statele din regiune, după ce Polonia a solicitat activarea Articolului 4 privind discuțiile între partenerii NATO.

Mesajul Ambasadei Statelor Unite la București

"Statele Unite sunt alături de aliații noștri din NATO în fața încălcărilor alarmante ale spațiului aerian al Poloniei de către drone militare rusești. Ne consultăm cu Polonia și cu ceilalți aliați NATO în temeiul articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord și vă asigurăm că vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO.

Războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să ia sfârșit. Nu putem risca ca acesta să degenereze într-un conflict mai amplu. Rusia trebuie să demonstreze seriozitate prin măsuri imediate și concrete pentru pace", a transmis Ambasada SUA în România.