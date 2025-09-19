€ 5.0719
Data actualizării: 19:02 19 Sep 2025 | Data publicării: 18:58 19 Sep 2025

Ambasada SUA în România, după incidentul cu drone: Ne consultăm în temeiul Articolului 4 din NATO

Autor: Doinița Manic
drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay
 

Ambasada SUA în România a transmis un mesaj ferm pentru Rusia, după incidentul cu drone.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj de susținere pentru România și Polonia, la câteva zile după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul lor aerian.

Washingtonul subliniază că rămâne alături de aliații din Europa de Est și menționează că poartă consultări cu statele din regiune, după ce Polonia a solicitat activarea Articolului 4 privind discuțiile între partenerii NATO.

Mesajul Ambasadei Statelor Unite la București

"Statele Unite sunt alături de aliații noștri din NATO în fața încălcărilor alarmante ale spațiului aerian al Poloniei de către drone militare rusești. Ne consultăm cu Polonia și cu ceilalți aliați NATO în temeiul articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord și vă asigurăm că vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO.

Războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să ia sfârșit. Nu putem risca ca acesta să degenereze într-un conflict mai amplu. Rusia trebuie să demonstreze seriozitate prin măsuri imediate și concrete pentru pace", a transmis Ambasada SUA în România.

nato
sua
ambasada
drone
rusia
mesaj
articolul 4
