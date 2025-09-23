€ 5.0753
Data publicării: 10:36 23 Sep 2025

Accident cu trei mașini implicate în Piatra-Neamț

Autor: Iulia Horovei
accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

Trei autoturisme au fost implicate, marți, într-un accident rutier care s-a produs într-o intersecție din municipiul Piatra-Neamț.

Trei autoturisme au fost implicate, marți, într-un accident rutier care s-a produs într-o intersecție din municipiul Piatra-Neamț, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Bărbat preluat de echipajul SMURD

La fața locului au intervenit pompieri, cadre medicale și polițiști.

„Toate persoanele aflate în autoturismele implicate în accident s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Un bărbat în vârstă de 35 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme, a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă și ulterior transportat la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, potrivit Agerpres.

accident
accident rutier
piatra-neamț
piatra-neamț
raniti
raniti
