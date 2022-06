Vasile Dîncu: Să explicăm ce s-a întâmplat cu avionul care a zburat deasupra României

Vasile Dîncu: După 2001, după 11 septembrie, s-a născut conceptul de poliţie aeriană, în sensul... poliţia aeriană înseamnă 24 de ore din 24, există un comandament la nivelul întregului NATO, sunt comandamente naţionale şi avioanele care au venit - şi cele 22, de exemplu, care sunt Eurofightere, care sunt la noi, la Câmpia Turzii sau la MK din forţa NATO, plus avioanele noastre - sunt tot timpul pregătiţi pentru asta şi există conceptul RENEGADE. Noi ieri sau alaltăieri - alaltăieri când s-a întâmplat acest lucru am intrat în procedura RENEGADE. Procedura RENEGADE înseamnă că se activează un comandament naţional în momentul când apare un aparat de zbor care nu răspunde şi care nu este identificat, se ridică două aparate de zbor pentru a-l intercepta şi eu am un telefon special pentru asta împreună cu şeful armatei şi cu comandamentul, comunicăm tot timpul asupra hotărârilor pe care trebuie să le luăm în această..,

Realizator: Deci pe înţelesul omului de acasă, dumneavoastră pe telefonul ăla puteaţi transmite celor două avioane de vânătoare Doborâţi-l!, dacă existau informaţii...

Vasile Dîncu: Deci dacă sunt toate condiţiile îndeplinite, atunci, din nefericire, asta este regula, avionul poate fi doborât. Ce s-a întâmplat cu acest avion? Ca să explicăm. Era un avion care a venit din Lituania, am văzut informaţiile pe care le-au dat maghiarii recent, pentru că studiază şi ei asta. A oprit...

Realizator: ... să alimenteze...

Vasile Dîncu: A aterizat undeva, au alimentat cu canistrele şi până să vină poliţia să-i ridice, au ridicat avionul şi au plecat. Era un avion care zbura la joasă înălţime şi noi am ridicat, conform regulii, am ridicat MIG-urile, n-a răspuns, l-am urmărit, l-am condus de fapt şi nu a existat în niciun moment un pericol să se îndrepte, de exemplu..

Realizator: Dar poate în avionul ăla era un terorist internaţional sau nişte traficanţi de droguri sau cărau ceva, nu ştiu, bani cu sacoşa.

Vasile Dîncu: Sau doi adolescenţi care au făcut un teribilism, s-au suit în avion şi au vrut să treacă prin câteva ţări. În momentul când n-ai sesizat un pericol real, atunci este o decizie pe care o iei după indicatori, pentru că sunt nişte indicatori foarte clari acolo.

