Bătaie în stradă între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi. Update: 3 sancțiuni în valoare de 7.500 de lei

Jandarmii bucureşteni au amendat, joi, trei persoane, cu sancţiuni în valoare totală de 7.500 lei, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în contextul adunării publice din zona Tribunalului Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, amenzile au fost aplicate pentru refuzul de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul Poliţiei, la cererea organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, precum şi pentru împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul Poliţiei.

Câteva sute de persoane l-au aşteptat joi pe fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în faţa Tribunalului Bucureşti, unde s-a judecat contestaţia acestuia la o decizie a instanţei privind prelungirea controlului judiciar, în dosarul în care liderul suveranist este judecat pentru propagandă legionară.

După ce Georgescu a părăsit locaţia, între un grup violent de susţinători şi jandarmi s-a produs o busculadă, iar forţele de ordine au extras din mulţime un bărbat şi l-au băgat într-o dubă.

La un moment dat, în apărarea bărbatului a sărit o femeie însărcinată, iar cei din jur au reclamat că a fost agresată de jandarmi, lucru dezminţit de forţele de ordine.

Jandarmii au ridicat joi un bărbat care a încercat să provoace forţele de ordine prezente la Tribunalul Bucureşti, acolo unde a venit fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu pentru a participa la un proces în care solicită ridicarea controlului judiciar.

De asemenea, un alt bărbat din grupul violent a fost ridicat de jandarmi şi dus la audieri.

"Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc. Menţionăm că, pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană", a transmis Jandarmeria.

Jandarmii dezmint faptul că au agresat o femeie însărcinată. Aceștia spun că au acționat pentru extragerea unui bărbat care a fost recalcitrant și au încercat să prevină escaladarea evenimentelor.

Potrivit România TV, a avut loc o luptă corp la corp între unii dintre susținători și jandarmi. Soțul unei femei însărcinate a fost luat pe sus de forțele de ordine.

Călin Georgescu s-a prezentat joi dimineață la Tribunalul București, pentru a se decide dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.

După ce fostul candidat a ieșit din instituția publică, a fost așteptat de sute de susținători care au eliberat mai mulți porumbei albi în semn de susținere a păcii.

Ulterior, după ce Georgescu a părăsit locul, oamenii au început să facă scandal și să se îmbrâncescă cu jandarmii, iar mai mulți susținători au fost săltați de forțele de ordine, potrivit România TV.

„Hoții, hoții!“, scandau unii oameni în timp ce se îmbrânceau cu jandarmii.

Judecătorul care a dispus prelungirea măsurii preventive cu încă 60 de zile nu a adus argumente noi. Conform motivării, magistrații îl descriu pe Călin Georgescu drept „un pericol social”.

„Persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații, se constată legalitatea și temeinicia prelungirii măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile, având în vedere că persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații reprezintă un pericol social”, se arată în motivarea instanței.