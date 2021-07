Rețetă de „șampon” eco din făină de secară. Super simplu: Prepară-l acasă!

Șampoanele clasice, în sticle de plastic, sunt încă la modă și se găsesc peste tot pe piață.

Chiar dacă majoritatea șampoanelor vin în sticle reciclabile, există cu siguranță alternative mai sustenabile și mai prietenoase cu mediul și cu corpul nostru. Nu uitați principiile de bază ale sustenabilității: redu, refolosește, reciclează! HartaReciclarii.ro are pentru voi o rețetă cu adevărat inedită: „șampon” eco pe care îl puteți face chiar acasă, din făină de secară.

Nu vă speriați! Făina de secară are mult mai puțin gluten decât cea de grâu, deci nu devine lipicioasă și nu rămâne în păr! În plus, are mulți nutrienți, hrănește și curăță foarte bine părul.

Rețetă de „șampon” eco din făină de secară

Iată rețeta de șampon eco din făină de secară, încercată și recomandată de HartaReciclarii.ro:

Se iau 4-6 linguri mari de făină de secară (exclus mixuri cu alte tipuri de făină) și se cern bine, printr-o sită foarte fină, până se elimină cojițele.

Se adaugă apă puțin călduță (nu fierbinte, nu rece) și se amestecă până se obține o pasta fluidă și alunecoasă.

Se pot adăuga câteva picături de ulei esențial, pentru parfum, dar nu este obligatoriu.

Pasta trebuie folosită imediat. Nu poate fi pregătită din timp.

Se udă părul foarte bine și se adaugă pasta obținută, întâi la rădăcini, apoi pe lungime.

Se masează bine părul, timp de 2-3 minute, pentru a întinde uniform pasta. Aceasta nu va face spumă, precum șamponul tradițional.

Se limpezește părul cu apă din abundență, insistând un pic mai mult decât în cazul șamponului obișnuit.

Vă recomandăm să folosiți uscătorul de păr, pentru a „sufla” eventualele cojițe rămase. Dacă preferați să vă uscați natural, îl puteți folosi la finalul uscării, doar pentru un minut, notează sursa citată.

