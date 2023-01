Pune bicarbonat de sodiu în sosul de roșii: trucul delicios al bucătarilor

Află cum poți elimina aciditatea sosului de roșii cu bicarbonat de sodiu. Pentru paste, pizza, lasagna, carne sau pește ai nevoie de un sos bun de roșii, făcut acasă. Dar cum să reușești să-l faci perfect? Ori e prea gros, ori e prea lichid, prea fad sau prea acid. Iată câteva sfaturi ale bucătarilor cu experiență pentru prepararea unui sos suculent.

Toată lumea știe că cel mai mare dușman al sosului de roșii este aciditatea. Fierbem cu grijă sosul de roșii ore în șir, crezând că ne vom bucura de el. Dar la momentul degustării, sosul este dezamăgitor și are o notă de aciditate care strică gustul.

Pentru a obține un sos perfect de roșii, trebuie să știi câteva trucuri. În primul rând, aciditatea depinde de soiul roșiilor și de gradul lor de maturitate. De asemenea, cea mai mare parte a acidității este concentrată în semințe, de aceea, acestea trebuie îndepărtate.

Pentru a reduce aciditatea sosului, multe gospodine adaugă puțin zahăr. Da, funcționează, dar, în realitate, zahărul doar acoperă aciditatea și nu o elimină. În plus, zahărul poate modifica gustul sosului și îl face prea dulce.

Aici intervine bicarbonatul de sodiu. Într-adevăr, bicarbonatul are proprietatea de a neutraliza aciditatea alimentelor și de a le regla PH-ul. Adăugând puțin bicarbonat în sos, îl poți îndulci fără a-i modifica gustul. Vei vedea niște bule pe suprafața sosului, dovada că are loc o reacție chimică. În plus, acest lucru este deosebit de interesant pentru persoanele care au un stomac fragil și care nu tolerează bine alimentele acide.



Dacă nu ai la îndemână bicarbonat de sodiu, poți oricând să gătești roșiile cu un morcov proaspăt sau curmale, pentru a-i da o dulceață naturală care să corecteze aciditatea.

Când pregătești un sos de roșii, alege legumele potrivite, care trebuie să fie foarte coapte. Nu poți face sos de roșii fără ulei de măsline. Acesta este ingredientul obligatoriu după sare și piper. Se poate folosi la început pentru a rumeni ingredientele și poate fi adăugat la final, pentru a accentua gustul.

Usturoiul și ceapă vor da aromă și profunzime sosului de roșii. Prăjește-le ușor în ulei de măsline înainte de a adăuga roșiile.

Ierburile aromatice (cimbru, dafin, oregano, rozmarin, pătrunjel, busuioc) vor da sosului de roșii o aromă deosebită.

