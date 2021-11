Postul Crăciunului. Carmen Brumă vine cu un pont: Informația aceasta nu e, de obicei, menționată

Fierul din surse vegetale este cunoscut sub numele de fier nonhemic și se găsește în unele legume, fructe, verdețuri, alimente pe care le consumăm în Postul Crăciunului.

Problema este că fierul din sursele vegetale se absoarbe mai greu în organism. Carmen Brumă a venit cu o soluție simplă.

„În această perioadă, veți vedea tot felul de tabele cu informații de genul: în semințele de susan există de nu știu câte ori mai mult fier decât într-o bucată de carne sau în frunzele de spanac există de șapte ori mai mult fier decât în ficatul de pui etc.

Partea foarte importantă care nu este, de obicei, menționată este că fierul de origine vegetală, adică din semințe și din legume, este un fier nonhemic care nu se absoarbe la fel ca cel din surse animale, ca cel din carne, din ou. Degeaba ai mai mult fier în sursele de origine vegetală dacă organismul nu îl poate folosi. Pentru a stimulat absorbția din surse vegetale, este necesar să ai o sursă de vitamina C la aceeași masă. Am ținut cont de aceste lucruri când am pus la punct planul alimentar din programul „Suplă și sănătoasă în post””, a spus Carmen Brumă pe Instagram.

De asemenea, „o idee bună ar fi să storci suc de lămâie peste tot ce mănânci și îți place în această combinație”, a scris Carmen Brumă în ghidul său „Suplă și sănătoasă în post”. Alte idei care să vă ajute să absorbiți fierul din legume găsiți în cartea sa.

Începe Postul Crăciunului 2021, luni, 15 noiembrie, și se sfârșește în Ajun, pe data de 24 decembrie

„Suplă și sănătoasă în post” este un ghid cu sfaturi utile și un plan alimentar care te vor ajuta să te alimentezi echilibrat, să eviți greșelile frecvente în post și să scapi de kilogramele în plus. Costă 36 de lei și, dacă îl cumperi, vei primi pe e-mail, în format PDF:

Șapte săptămâni de regim alimentar cu trei mese zilnice și o gustare, diverse de la o zi la alta, bazate pe regulile nutriției sănătoase și ținând cont de nutrienții deficitari în perioadele de post.

Dieta cuprinde reguli generale, rețete pentru prepararea anumitor mâncăruri și produse recomandate, în total 123 de pagini în format PDF.

De asemenea, vei primi accesul pe grupul restrâns de Facebook SLĂBEȘTE CU CARMEN BRUMĂ (pentru admiterea în grup e necesar să faci cerere pe Facebook) unde vei beneficia de sfaturi suplimentare și de experiențele celorlați membri.

Așadar, rețete simple pentru Postul Crăciunului găsiți în cartea „Suplă și sănătoasă în post” pe care o puteți comanda aici.

Dacă veți urma programul alcătuit de Carmen Brumă, veți pierde kilograme și veți avea mese corecte astfel încât să nu vă lipsească nutrienții necesari, să nu aveți carențe alimentare și să faceți asocierile corecte.