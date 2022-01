Pizza după modelul alsacian. Dr. Mihaela Bilic: Principala diferenţă, caloriile la jumătate

"Pizza în variantă “light”

Chiar dacă a fost inventată din sărăcie și nevoi, italienii au cucerit lumea cu pizza. Toată lumea iubește combinația de pâine cu brânză, sos de roșii, șuncă, ciuperci, legume…variantele sunt infinite, pentru toate gusturile.

Mai puțin celebră este pizza după model alsacian: flammkuchen. Probabil că nu e la fel de savuroasă, având în vedere că blatul este extrem de subțire, în loc de brânză e unsă cu smântână, iar topping-ul înseamnă un pic de șuncă și un pic de ceapă. Iar când spun “pic”, chiar e un “pic”.

Avantaj? Față de pizza generoasă a italienilor, conținutul caloric scade la jumătate. Și dacă pui lângă ea o salată verde, ți-ai făcut pofta și te-ai săturat cu pizza în varianta light. Eu am găsit-o frecvent în Austria, sudul Germaniei și Alsacia, iar mai nou am văzut-o sub formă congelată și la noi în supermarket. Poate ar merita inclusă în meniul unor pizzerii", a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Blat pufos de pizza. Rețeta simplă

Dacă te-ai gândit să pregătești o pizza delicioasă pentru cei dragi și vrei ca blatul să iasă pufos, poți încerca această rețetă. Iată cum se prepară.

Ingrediente

- 300 g făină

- 3 grame drojdie uscată (jumătate pliculeţ) sau 10 g drojdie proaspătă

- 30 ml ulei de măsline

- jumătate linguriţă rasă zahăr

- 200-220 ml apă călduţă

- 1 vârf de cuţit sare

Cum se prepară

Făina se cerne într-un vas, se adaugă drojdia uscată şi se amestecă în făină, apoi se adaugă zahărul şi sarea, apoi apa, cam 170 ml. Se frământă aluatul. Dacă făina mai cere, se mai adaugă apă. Depinde de gradul de umiditate al făinii şi de calitatea glutenului, potrivit pofta-buna.com. Se frământă adăugând puţin câte puţin uleiul, să iasă un aluat elastic, potrivit de tare, să se desprindă uşor de pe mână. Se face o bilă şi se crestează-n cruce cu un cuţit, apoi se acoperă şi se lasă la dospit. În felul acesta, aluatul va creşte frumos, fără să aibă bule prea mari de aer.

Când aluatul a crescut frumos, se întinde foaia după dimensiunea tăvii. Pentru a întinde foaia, folosește un fel de griș fin, nu făină. Acesta ajuta să se întindă foaia frumos şi să fie uşor crocantă la exterior, de maxim 0,5 cm. Dacă nu aveţi griș, puteţi folosi şi mălai. Tava se tapetează cu hârtie de copt sau se unge cu puţin ulei şi se tapetează cu făină. Se aşază aluatul în tavă, deasupra se pune sos, apoi se pune ce doriţi. Se lasă 15-20 de minute să crească, apoi se coace, la foc potrivit spre mare, la 200 - 220 de grade. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News