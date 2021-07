După Halep și Cîrstea, Irina Begu nu va participa la JO de la Tokyo: Nu este de glumit!

Irina Begu a anunțat că suferă de mononucleoză, o boală virală, aceasta împiedicând-o să joace pentru moment. Aceasta susține că ”nu este de glumit cu această boală”, dar sunt jucători care s-au refăcut după infectare.

'Îmi doream ca oamenii să înţeleagă de ce nu merg la Tokyo. Nu e ceva uşor de făcut, să fii la trei ediţii ale Jocurilor. Mi-aş fi dorit mult să am această prezenţă în palmares, era un obiectiv personal, pentru care făcusem o întreagă strategie. Am încercat şi am sperat că mă voi simţi mai bine, că sistemul meu imunitar va mai creşte şi că voi putea juca acolo. Însă nu a fost aşa şi atunci am luat această decizie pentru sănătatea mea, pentru a-mi prelungi cariera.'

'De mononucleoză, cum ştim, au mai fost sportivi care nu şi-au mai revenit, precum Soderling (n.r. - suedezul Robin Soderling, fost numărul 4 mondial), şi nu e de glumă, trebuie să fii atent. Chiar dacă n-aş mai putea să mai joc tenis, cel mai important e să fii sănătos şi să încerci să te recuperezi. Şi de aceea a trebuit să iau această decizie.Îmi pare tare rău că nu pot fi acolo. Îmi doream ca oamenii să ştie de la mine. Dacă nu era Olimpiada, nu aş fi vorbit niciodată despre problema mea de sănătate', a declarat Begu, pentru treizecizero.ro.

Sorana Cîrstea a anunţat de ce nu merge la Jocurile Olimpice

”Ar fi fost o onoare să îmi reprezint țara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă, din păcate, nu pot face acest lucru din cauza rupturii musculare suferite în urmă cu câteva săptămâni. Pentru mine urmează cel puțin o lună de pauză competițională și, în acest moment al carierei mele, prioritară este sănătatea.

Am refuzat constant orice ajutor din partea Federației și a Comitetului Olimpic! Dacă aș fi putut să joc, aș fi făcut-o din patriotism, cum am făcut-o la Jocurile Olimpice de la Beijing și Londra”, a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram (Vezi știrea aici).

Cozmin Guşă, critici dure la adresa lui Ion Ţiriac

"Am un om negru al săptămânii. Poate spre surprinderea voastră, aş vrea să spun că este vorba despre Ion Ţiriac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis. Acesta a fost de acord, ba chiar a încurajat tenismenele să nu meargă să reprezinte România la Olimpiada, ceea ce este împotriva olimpismului, împotriva sportului românesc şi a interesului acestuia. Asta cu Olimpiada şi cu drapelul este ceva sfânt şi îi reamintesc lui Ion Ţiriac că este preşedintele fondator al COSR, iar refuzul lui de a trimite sportivi la Olimpiadă, deşi sunt calificaţi, îl declasifică din categoria de suporter al sportului românesc.

Nu ştiu care sunt interesele lui, ştiu că a influenţat-o pe Halep şi la Rio. Atunci lua medalie de aur Halep, era în formă mare. A convins-o să nu meargă, că e Zika şi o muşcă. Nu a fost muşcat nimeni, a fost o speculaţie. Aceste lucruri mă deranjează şi din calitatea mea de preşedinte de Federaţie, care fac toate eforturile să avem sportivi la cel mai înalt nivel", a declarat Cozmin Guşă la "Deferiţi Mass Media".