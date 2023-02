Conopidă în sos de brânză, la cuptor: o mâncare fabuloasă pentru cină, cu doar 160 de calorii

După ce vei prepara această mâncare, toată familia ta va fi încântată. De fapt, este o mâncare atât de gustoasă încât îi va cuceri pe toți.

Cu siguranță, acesta este un mod inteligent și complet inovator de a-i face pe copii să aprecieze legumele. Și este păcat să nu incluzi conopidă în meniu, deoarece este un aliment super sănătos și autentic, care aduce beneficii organismului la orice vârstă.

De fapt, conopida conține un procent ridicat de săruri minerale, vitamine (în special vitamina C) și antioxidanți. În plus, are o acțiune antiinflamatoare foarte bună. Conopida este potrivită și pentru cei care urmează o dietă pentru diabet, deoarece reușesc să-ți controleze nivelul glicemiei.

De asemenea, conopida ajută la menținerea sub control a tensiunii arteriale, la combaterea colitei ulcerative și la stimularea tiroidei. Dar să vedem cum se prepară această rețetă!

Timp de pregătire - 15 minute, timp de gătire - 10 minute, timp total - 25 de minute, porții - 5, calorii - 160 pe porție.

Ingrediente:

1 conopidă,

250 ml lapte,

100 grame de parmezan ras,

2 linguri de amidon porumb,

1 gălbenuș,

nucșoară și sare după gust.

Pregătirea, pas cu pas

Mai întâi, spală conopida, pune-o într-o cratiță cu multă apă cu sare, aprinde focul și lasă-o să fiarbă. Unge o tavă cu unt, scoate conopida din apă, pune-o în tavă și lasă-o să se răcească câteva minute.

Acum toarnă laptele într-o cratiță, pusă pe aragaz. După ce laptele începe să fiarbă, asezonează-l cu sare și nucșoară. Amestecă totul bine.

Separat, dizolvă amidonul de porumb în apă rece, apoi adaugă-l în lapte. Când laptele este pe punctul de a fierbe, oprește aragazul.

Continuă să amesteci astfel încât ingredientele să se lege între ele, apoi adaugă gălbenușul de ou. După ce ai obținut un sos dens, adaugă parmezanul și sarea.

După ce ai făcut acest lucru, sosul de brânză se toarnă peste conopidă. La final, gătește conopida în sos de brânză în cuptorul preîncălzit, timp de 10 minute, la o temperatura de 220°C. Servește conopida în sos de brânză cât este încă caldă. Poftă bună!

