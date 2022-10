Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat, luni, un proiect prin care fiecare cetăţean major cu domiciliul în sector ar putea primi un tichet anticriză de 1.000 lei pentru energie.

„Am o veste minunată pe care o susțin: Clotilde Arman nu a făcut nimic în București de când este primar, de altfel Sectorul 1, din capitala capitalei, a ajuns ghetoul capitalei, dar vrea să dea, din bugetul primăriei, câte 1.000 lei la fiecare locuitor al Sectorului 1. Eu susțin propunerea făcută de Clotilde Armand în sensul în care decât să risipească dânsa banii, să-i arunce pe tot felul de prostii sau să-i dea la firmele domniei sale...”, a zis Bogdan Chirieac, moment în care Mugur Ciuvică l-a întrerupt pentru a adăuga: „... mai bine să-i dea la bogați pentru că bogații știu ce să facă cu ei”.

„Sunt cam puțini 1.000 lei pentru bogați, dacă mă întrebați...”, a mai zis, ironic, Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Clotilde Armand, manevră de imagine cu tichetul anticriză de 1.000 lei

De fapt, este doar o manevră de imagine prin care Clotilde Armand încearcă să arate oamenilor că le dă „ceva” și practic vrea să-i pună pe cei de la PSD, PNL și alte partide din Consiliu în situația de a vota împotrivă. De ce? Pentru că inițiativa nu pare „prea” legală, nici rațională și nici nu se știe cum va da banii.

Cum dă Clotilde Armand efectiv 1.000 lei? Îi aruncă peste gard, îi trimite prin poștă, îi aruncă din avion, tipărește cupoane?

Este a doua manevră de acest fel. Recent spunea că vrea să echipeze anumite blocuri cu panouri solare. Dar nu avea nimic concret, niciun studiu de fezabilitate, motiv pentru care a fost blocată în Consiliu. Dar ei îi convine să propună tot felul de idei „mărețe”, dar fără suport pentru că așa poate arăta cu degetul spre opoziție și să spună: „mă blochează! Se opun binelui comun etc”.

Ce-i drept ar fi o lovitură a Consiliului să nu blocheze inițiativa cu ajutorul de 1.000 lei și să arate astfel că primarul Clotilde Armand nu este pregătită să pună proiectul în practică, neavând pasul 2. Primarul nu are un proiect adevărat în spate, ci pur și simplu o declarație care sună bine:„ să dăm 1.000 lei fiecare locuitor”.

În plus, Sectorul 1 este cel mai bogat din București. Și dovadă că inițiativa lui Clotilde Armand nu este gândită, ne punem întrebarea ce sens are să ajuți bogații, în loc, eventual, să dai 3.000-4.000 lei familiilor cu venituri modeste din Sectorul 1? Se putea face o anchetă socială pentru a vedea cine are nevoie de tichete anticriză, nu să dai tuturor. Practic, Clotilde Armand vrea să dea 1.000 lei și celui care stă într-o vilă cu două etaje și unuia care stă într-o garsonieră și nu are bani să treacă iarna. Nici nu este moral să le dai bani tuturor, indiferent ce salarii au, în loc să construiești o școală, de exemplu, să repari un drum sau să faci o parcare.

Dar vedem cu ce jocuri de imagine ne va mai surprinde Clotilde Armand...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News