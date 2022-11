Chiftele siciliene din conopidă, excelente pentru cei care sunt la dietă. Doar 50 de calorii pentru o porție

Chiftelele din conopidă sunt plin de savoare și 100% vegetariene. În plus, acest preparat simplu este atât de sărac în calorii încât este perfect și pentru cei care țin dietă sau care urmează un anumit regim alimentar.

De asemenea, veți putea convinge și copiii mici să mănânce legume aducându-le la masă într-un mod mai creativ. Prepararea chiftelelor este, de asemenea, foarte simplă și durează relativ scurt, așa că acesta este preparatul ideal atunci când aveți puțin timp la dispoziție.

Timp de pregătire - 30 de minute, timp de gătire - 25 de minute, timp total - 55 de minute, porții - aproximativ 30 de chifle, calorii - 50 per chifteluță.

Ingrediente:

1 kg de conopidă,

100 grame parmezan ras,

80 grame de brânză Pecorino,

2 ouă,

usturoi tocat,

50 grame de făină,

50 grame de pesmet.

nucșoară, sare și piper după gust.

Pregătirea

Mai întâi, umpleți o cratiță cu apă cu sare și puneți-o la fiert. Între timp scoateți frunzele exterioare și miezul din conopidă, spălați-o cu apă rece și fierbeți-o 20 de minute.

Conopida fiartă se lasă să se răcească complet. Cu o furculiță, zdrobiți conopida într-un bol. Adăugați ouăle, parmezanul, brânza pecorino, sarea, piperul, nucșoara și pesmetul. Amestecați bine ingredientele, astfel încât să obțineți un aluat cu o consistență moale.

Începeți să modelați chiftelele. Ulterior, tapetați o tavă cu hârtie de copt și puneți chiftelele. La final, gătiți chiftelele în cuptorul preîncălzit, timp de 25 de minute, la o temperatura de 180°C. Când sunt gata, scoateți-le din cuptor și serviți-le imediat, pentru că sunt bune dacă sunt savurate calde. Poftă bună!

Conopidă în cremă de brânză: este mai bună decât cartofii și are 160 de calorii

Dacă vrei să încerci o rețetă super delicioasă, îți recomandăm conopida în cremă de brânză, un adevărat răsfăț pe care, probabil, nu l-ai gustat niciodată.





Este un fel de mâncare atât de gustos, încât îi va uimi pe toți membrii familiei. Cu siguranță, acesta este un mod inteligent de a-i face pe copii să aprecieze legumele.

În plus, conopida este un aliment super sănătos, care aduce multe beneficii. De fapt, conopida conține un procent mare de săruri minerale, vitamina C și antioxidanți. În plus, are o acțiune antiinflamatoare

Conopida este potrivită pentru cei care urmează o dietă pentru diabet, deoarece sunt capabile să controleze valoarea glicemiei. De asemenea, ține sub control tensiunea arterială, contracarează colita ulceroasă și stimulează tiroida. Dar să vedem cum se prepară această rețetă!

Timp de pregătire - 15 minute, timp de gătire - 10 minute, timp total - 25 de minute, porții - 5, calorii: 160 per porție.

Ingrediente:

conopidă,

250 ml lapte,

100 grame parmezan ras,

2 linguri de porumb,

1 gălbenuș,

nucșoară, sare și piper - după gust.

Pregătirea

Mai întâi se spală conopida, se pune într-o oală cu multă apă cu sare, se aprinde aragazul și se lasă să fiarbă. Ungeți o tigaie cu unt, și întindeți buchețelele de conopidă fiartă.

Laptele se pune la fiert, se asezonează cu nucșoară și sare. Separat, se dizolvă amidonul de porumb în apă rece, apoi se adaugă în lapte și, când este pe punctul de a fierbe, se stinge aragazul.

Continuă să amesteci astfel încât toate ingredientele să se lege între ele, apoi adaugă oul și, odată ce obții o cremă netedă, adaugă parmezanul, sarea și piperul.

Crema de brânză se toarnă peste buchetele de conopidă. La final, conopida se pune în cuptorul preîncălzit, timp de 10 minute, la o temperatura de 220°C. L final se aduce la masă. Poftă bună!

