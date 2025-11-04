Ce spune un psiholog rus despre interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul”

Psiholoaga pentru copii Elena Burieva din Rusia a declarat într-un interviu pentru publicația Metro Moscow că a numi desenul animat „Mașa și Ursul” dăunător este o exagerare evidentă. Reacția ei vine după declarațiile făcute de către politologul rus Vadim Popov care a cerut interzicerea acestui desen animat, afirmând că povestea despre fetița care trăiește singură și este crescută de un urs "contravine valorilor tradiționale rusești".

„Pentru început, trebuie menționat că toate desenele animate difuzate pe canalele federale trec printr-o verificare atentă și o selecție riguroasă în funcție de vârsta publicului. Se evaluează conținutul, numărul de cadre pe secundă, luminozitatea, sunetul și alți factori. În comisie lucrează mulți specialiști care iau în considerare toate aceste aspecte. Dacă un desen este marcat cu 0+, nu regizorul a decis asta, ci înseamnă că a trecut prin toate verificările necesare”, a spus psiholoaga Elena Burieva.

Criza de la 3 ani

Potrivit acesteia, serialul animat „Mașa și Ursul” este destinat, de regulă, copiilor mici – între 1 și 3 ani – și celor de vârstă preșcolară – între 3 și 7 ani.

„Dacă vorbim despre vârsta fragedă, comportamentul personajului Mașa reflectă tipicul crizei de la 3 ani, care se manifestă prin încăpățânare, dorință de independență și atitudini de protest – "Eu nu!", "Vreau!". Faptul că un copil privește comportamentul Mașei nu înseamnă deloc că îl va copia. Criza de la 3 ani este inevitabilă, indiferent dacă se uită sau nu la "Mașa și Ursul" – este ceva firesc, dictat de natură”, a mai spus psiholoaga.

Ce spune despre episodul în care ursoaica îl alege pe ursul "puternic"

Elena Burieva subliniază, de asemenea, că percepția adulților și a copiilor este foarte diferită și trebuie ținut cont de acest lucru.

„Dacă adulții văd un anumit subtext, pentru că se activează experiența lor socială, copiii percep totul altfel. De exemplu, episodul cu ursoaica care îl alege pe "ursul greșit" – nu pe cel deștept și bun, ci pe cel puternic și cu un buchet mai bogat – copilul mic nu interpretează deloc așa. El înțelege pur și simplu că ursoaicei i-a plăcut cel care a fost mai sigur pe sine și s-a străduit să găsească un buchet mai frumos. Comparația dintre urși, pentru el, nu ține de statut social, inteligență sau demnitate, ci este una pur vizuală: înalt–scund, puternic–slab și așa mai departe”, a mai explicat aceasta, după ce politologul Vadim Popov oferise acest episod drept exemplu "de conținut dăunător". Vezi mai mult AICI.

Psihologul a mai adaugat că și în basmul popular rusesc despre cei trei urși apare o logică similară.

„Acolo sunt trei urși – tatăl mare, mama de mărime medie și puiul mic, o formă convențională de piramidă. Chiar și farfuriile și paturile lor sunt de trei dimensiuni. Dacă privim această poveste cu ochi de adult, putem observa teme despre ierarhie și alte simboluri. Dar pentru copii, totul are un sens simplu și concret”, a mai spus ea.