EXCLUSIV  Vine și pachetul 3 de măsuri! Acesta decide alegerile pentru Primăria București. Cum se schimbă calculele politice

Autor: D.C. | Categorie: Politica
pexels / pixabay
pexels / pixabay

Ne apropiem de alegerile pentru Primăria București.

Ne apropiem... sau ne depărtăm. Cine mai știe. Surse politice arată că, deși în spațiul public se discută despre organizarea alegerilor pentru Primăria București, momentul actual nu este favorabil nici pentru PNL, nici pentru PSD.

PSD are congres în toamnă și nu și-a definitivat alegerile interne, ceea ce face dificilă lansarea unui candidat acum. PNL, la rândul său, se teme de impactul măsurilor nepopulare adoptate la nivel național.

Potrivit surselor politice, dacă alegerile ar fi fost organizate imediat după scrutinul prezidențial, un candidat comun ar fi avut șanse mai mari, mai ales pe fondul victoriei lui Nicușor Dan la Cotroceni. Neînțelegerile dintre partide au făcut ca acest scenariu să fie abandonat.


Acum, organizarea alegerilor în toamnă ar însemna ca, după declanșarea procedurii, votul să fie împins spre jumătatea lunii noiembrie 2025. Aceasta este o perioadă problematică. Vine frigul, apare impactul scumpirii gigacaloriei și presiunea financiară pe bugetul Capitalei.

Municipiul are datorii de 2 miliarde de lei către STB și ELCEN. Nu prea s-a vorbit de datorii pentru că nu era interesul lui Nicușor Dan, fiind în campanie pentru Cotroceni, dar datoriile sunt lăsate acolo și trebuie acoperite. În septembrie ar trebui decisă reducerea subvențiilor, ceea ce ar însemna practic... scumpirea gigacaloriei. Orice tăiere ar afecta direct populația. Astfel, pe lângă măsurile nepopulare deja anunțate (pachetul 1 și pachetul 2 de austeritate), Bucureștiul ar putea primi un „pachet 3”, adică scumpirea încălzirii și creșterea unor taxe locale.

Problema candidaților

PNL nu are încă un candidat clar. PSD este blocat de propriul calendar intern. În zona USR, Cătălin Drulă s-a lansat pe modelul Nicușor Dan, apelând la sprijin politic sub argumentul „altfel vin suveraniștii”. Însă, în lipsa unui scrutin în două tururi, ecuația este diferită. Dacă PNL nu are candidat și îl susține pe Cătălin Drulă, își asumă un deficit de imagine și riscul de a fi perceput ca partid-remorcă al USR. Pe de altă parte, PSD și USR au electorat incompatibil, ceea ce face improbabil un sprijin reciproc.

Un candidat suveranist puternic


Într-un singur tur, intrarea PSD în cursă cu un candidat propriu ar fragmenta votul și ar oferi o șansă reală unui candidat suveranist. Primarii PSD cu rezultate foarte bune sunt Robert Negoiță (Sector 3) și Daniel Băluță (Sector 4), doar că niciunul nu și-a exprimat dorința de a candida la Capitală. La PNL, o opțiune ar putea fi Ciprian Ciucu, însă o confruntare directă între și... un candidat PSD... și Cătălin Drulă ar deschide calea unui scenariu în care suveraniștii pot intra în câștiga Primăria București, dacă vin cu un candidat credibil.


Anca Alexandrescu și-a anunțat deja intenția de a candida, cu susținerea taberei suveraniste, ceea ce i-ar putea asigura un scor solid. Avem deja modelul Gabrielei Firea, din presă, la Primăria Capitalei. AUR încă nu a anunțat nimic. Cum va juca George Simion pentru a-și conserva puterea în partid? Dacă un candidat AUR carismatic câștigă Primăria Bucureștiului, acela devine, instant, pol de putere în partid.


Să revenim la PSD. Partidul ar putea prefera ducerea alegerilor pentru primăvara anului viitor, după congres și desemnarea unui candidat puternic. PNL, la rândul său, ar putea fi tentat să evite un vot în noiembrie, pentru a nu suprapune campania cu efectele măsurilor de austeritate. 

PSD are nevoie să vină cu un candidat puternic, iar după congres ar avea timp să o facă. O victorie la București ar putea fi o revenire spectaculoasă. În orice caz, social-democrații nu se pot alinia în spatele lui Cătălin Drulă de la USR, pentru că electoratele sunt diferite. În această formulă, nu ar câștiga nici unul, nici altul. Social-democrații sunt, astfel, oarecum forțați să intre în cursă cu un nume propriu sau să susțină un candidat PNL. Dar să vedem când vor fi alegeri până la urmă... 

