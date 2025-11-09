€ 5.0860
Data publicării: 23:58 09 Noi 2025

Un șofer care coborâse din mașină, accidentat mortal pe DEX 12
Autor: Doinița Manic

accident bebelus Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
 

Un şofer care coborâse din autoturismul care avea o problemă tehnică, accidentat mortal pe DEX 12.

Un şofer care coborâse din autoturismul său, care avea o problemă tehnică, a fost accidentat mortal, duminică, pe DEX 12, informează Inspectoratul de poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Evenimentul rutier s-a produs după lăsarea întunericului pe sensul către Piteşti al drumului expres, în zona localităţii Lunca Corbului, transmite Agerpres.

Cum s-a produs accidentul

"Din verificările preliminare, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, din comuna Cujmir, judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Slatina către Piteşti, ar fi accidentat un bărbat de 40 de ani, din comuna Berevoeşti, judeţul Argeş, care se afla pe partea carosabilă. Din primele cercetări a rezultat că bărbatul accidentat oprise anterior autovehiculul pe care îl conducea, pe partea dreaptă a sensului de mers, din cauza unei defecţiuni tehnice", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul bărbatului de 40 de ani. Poliţiştii au constatat, în urma testării cu aparatul etilotest, că celălalt şofer implicat în accident nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. 

