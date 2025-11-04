Traficul aerian de pe Aeroportul Cluj-Napoca, suspendat, după ce unui pilot i s-a făcut rău

Luni seară, toate aterizările și decolările de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca au fost suspendate temporar, după ce o aeronavă Ryanair a rămas imobilizată pe pistă imediat după aterizare, potrivit informațiilor transmise de BoardingPass.

Avionul, care efectua o cursă de la Bergamo spre Cluj-Napoca, ar fi întâmpinat probleme chiar în momentul aterizării.

Unul dintre piloți a început brusc să se simtă rău

Înainte de a ajunge la sol, comandantul aeronavei a raportat o urgență medicală și a anunțat că al doilea pilot este „incapacitat”. După aterizare, copilotul a fost preluat inconștient de echipajele medicale. Deocamdată nu se cunosc detalii despre starea sa de sănătate, nici detalii despre motivul pentru care i s-a făcut rău.

Din cauza aeronavei rămase pe pistă, traficul aerian a fost blocat temporar. Două avioane care urmau să aterizeze la Cluj au fost redirecționate către aeroportul din Sibiu, unde au alimentat și au așteptat redeschiderea pistei.

Avioanele deviate au revenit la Cluj-Napoca după eliberarea pistei

După remedierea situației și eliberarea pistei, operațiunile pe aeroportul clujean au fost reluate, iar avioanele deviate au revenit la Cluj-Napoca.

Zborul retur spre Bergamo a decolat abia la ora 02:58, cu o întârziere de peste trei ore, fiind operat de un echipaj sosit special de la București.