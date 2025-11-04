€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:25 04 Noi 2025

Traficul aerian de pe Aeroportul Cluj-Napoca, suspendat, după ce unui pilot i s-a făcut rău
Autor: Doinița Manic

aeroportul cluj zboruri oprite Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Foto: Facebook
 

Pilotul unui avion care abia aterizase pe Aeroportul Cluj a fost scos inconștient din aeronavă, după ce i s-a făcut rău.

Luni seară, toate aterizările și decolările de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca au fost suspendate temporar, după ce o aeronavă Ryanair a rămas imobilizată pe pistă imediat după aterizare, potrivit informațiilor transmise de BoardingPass.

Avionul, care efectua o cursă de la Bergamo spre Cluj-Napoca, ar fi întâmpinat probleme chiar în momentul aterizării.

Unul dintre piloți a început brusc să se simtă rău

Înainte de a ajunge la sol, comandantul aeronavei a raportat o urgență medicală și a anunțat că al doilea pilot este „incapacitat”. După aterizare, copilotul a fost preluat inconștient de echipajele medicale. Deocamdată nu se cunosc detalii despre starea sa de sănătate, nici detalii despre motivul pentru care i s-a făcut rău.

Din cauza aeronavei rămase pe pistă, traficul aerian a fost blocat temporar. Două avioane care urmau să aterizeze la Cluj au fost redirecționate către aeroportul din Sibiu, unde au alimentat și au așteptat redeschiderea pistei.

Avioanele deviate au revenit la Cluj-Napoca după eliberarea pistei

După remedierea situației și eliberarea pistei, operațiunile pe aeroportul clujean au fost reluate, iar avioanele deviate au revenit la Cluj-Napoca.

Zborul retur spre Bergamo a decolat abia la ora 02:58, cu o întârziere de peste trei ore, fiind operat de un echipaj sosit special de la București.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Aeroportul Cluj
pilot
zboruri anulate
zboruri aeriene
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Traficul aerian de pe Aeroportul Cluj-Napoca, suspendat, după ce unui pilot i s-a făcut rău
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Cum putem trăi 140 de ani? Această întrebare a stârnit curiozitatea globală
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Ouăle maro sunt mai bune decât cele albe? Iată ce trebuie să știi
Publicat acum 9 ore si 3 minute
Un bărbat din Roman s-ar fi împuşcat în cap în timpul unei transmisiuni live
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Nici clătite, nici tort: Iată o rețetă inedită de desert, creată de o nutriționistă. Trebuie neapărat să o încerci
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Un bărbat prins sub dărâmături ar fi român
Publicat acum 17 ore si 59 minute
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close