Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chişinău, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie.

Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informaţiile.

Ministra justiţiei de la Chişinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiţiei va da verdictul.

Totodată, şeful Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), Viorel Cernăuţeanu, a informat în exclusivitate pentru Moldpres că Plahotniuc ar putea fi adus în următoarele câteva săptămâni în R.Moldova, cu toate că a menţionat că momentan nu a primit nicio notificare sau accept din partea autorităţilor elene în legătură cu acest subiect.

El a precizat că, odată ce va veni oficial notificarea din partea Ministerului Justiţiei din Grecia, autorităţile vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a asigura extrădarea.

Cernăuţeanu a adăugat că oamenii legii au început deja procedura de identificare a rutelor de transport, fiind trimise solicitări către mai multe companii aeriene. Extrădarea ar urma să fie realizată printr-un zbor direct şi sub escortă, în condiţii stricte de securitate.

Şeful poliţiei a explicat că, odată cu Plahotniuc, în R. Moldova ar urma să ajungă şi bunurile ridicate.

"Instituţiile elene vor transmite persoana şi toate bunurile confiscate Republicii Moldova. Apoi urmează procedura de identificare", a declarat oficialul.

Cernăuţeanu a menţionat că, odată ajuns în ţară, Plahotniuc ar urma să fie preluat de procurori şi, ulterior, plasat în penitenciar.

Vlad Plahotniuc a fost reţinut, împreună cu fostul deputat Constantin Ţuţu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie. Acesta este învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie şi spălare de bani.

La finele lunii august, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităţilor moldovene privind extrădarea lui Plahotniuc.

