Leonid Volkov, apropiat de Navalnîi, atacat în fața casei sale din Lituania, unde se află în exil

Leonid Volkov, un opozant rus aflat în exil în Lituania și apropiat de Aleksei Navalnîi, a fost atacat în fața casei sale din Vilnius și a avut nevoie de spitalizare, a transmis poliția locală, citată de AFP, scrie Agerpres.

Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a condamnat un atac ”șocant”, iar într-o postare făcută pe platforma X, a dat asigurări că autorii acestuia vor trebui să ”răspundă pentru crimele lor”.

News about Leonid’s assault are shocking. Relevant authorities are at work. Perpetrators will have to answer for their crime.