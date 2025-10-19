Explozie bloc Rahova. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a decis: Starea actuală face imposibilă utilizarea în continuare a clădirii

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis, în şedinţa de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranţă a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o explozie devastatoare, a anunţat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.



Potrivit hotărârii, Primăria Generală, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Primăria Sectorului 5 vor lua măsurile necesare pentru intervenţia de urgenţă şi punerea în siguranţă a amplasamentului, măsuri de intervenţie la imobil, expertiză tehnică a întregului imobil, precum şi orice alte demersuri vor rezulta din concluziile expertizei, proiectare, execuţie, dezafectarea imobilului şi refacerea terenului public şi privat afectat, a declarat Andrei Nistor, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

Starea actuală face imposibilă utilizarea în continuare a clădirii





Totodată, prefectul Capitalei a precizat că, potrivit actului normativ, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat act de raportul tehnic al Inspectoratului de Stat în Construcţii realizat cu mai mulţi experţi privind stabilirea condiţiilor de utilizare în continuare ori dezafectare a clădirii referitor la necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave la componentele structurale şi nestructurale, starea actuală face imposibilă utilizarea în continuare a clădirii, prezentând risc ridicat pentru utilizatori şi persoanele din imediata vecinătate.



"Pentru asigurarea stabilităţii şi siguranţei imobilului, Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile - balcoane, pereţi, planşee, punerea în siguranţă a zonei, împrejmuire, susţinere provizorie, precum şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare. Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti va face acelaşi lucru pentru Liceul 'Dimitrie Bolintineanu'", a declarat Andrei Nistor.

Oamenii vor avea voie să își recupereze doar bunurile de strictă necesitate





Potrivit acestuia, municipalitatea va asigura asistenţă juridică proprietarilor din imobilul afectat.



Andrei Nistor a menţionat că hotărârea Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă prevede că ISU, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, va sprijini recuperarea bunurilor mobile de strictă necesitate aflate în clădirea afectată.



"În urma acestui Comitet, Primăria Municipiului Bucureşti va putea dispune efectuarea unei expertize. După ce avem această expertiză vom şti foarte sigur, vor putea începe să demoleze ce trebuie să demoleze ca să se pună în siguranţă", a punctat Andrei Nistor.

Când vom ști dacă demolarea blocului este sau nu necesară





La rândul său, Razvan Munteanu, director al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a anunțat că săptămâna viitoare municipaliatea va contracta o companie care va avea obiectivul de a dezafecta şi îndepărta elementele cu risc de desprindere iminentă. El a precizat că după încheierea acestui demers, sub coordonarea celor de IGSU, oamenii vor putea sa reintre în apartamentele lor să-şi recupereze bunuri de strictă necesitate.



"Tot săptămâna viitoare vom iniţia o hotărâre de Consiliu General prin care Administraţia de Consolidare va fi împuternicită să iniţieze activitatea de expertiză tehnică, proiectare şi execuţie lucrări, după caz. Pe baza expertizei tehnice, se vor da două tipuri de informatii şi anume: cum trebuie intervenit asupra imobilului şi cât de afectat este şi care sunt soluţiile de refacere, dezafectare (...) chestiunile acestea vor fi foarte clar detaliate de un document tehnic. În baza documentului tehnic se va obţine o autorizaţie în regim de urgenţă de intervenţie de la Primăria Sectorului 5", a declarat Răzvan Munteanu.