Cum să SCAPI de ANEMIE. Bilic, marele SECRET pe care trebuie să-l încerci: Are impact pozitiv

"Cum scăpăm de anemie?

Cu spanac, ar spune Popeye-marinarul. Eu zic cu tocăniță…gătită înăbușit.

Metoda de gătit are impact pozitiv asupra conținutului de fier din alimente:

- Gătitul în mediu acid (pe bază de sos de roșii) și folosirea de oțet în salate cresc utilizarea fierului din mâncare; vitamina C din fructe și legume triplează cantitatea de fier absorbită din alimente.

- Prepararea alimentelor în vase din fontă sau fier îmbogățește substanțial conținutul de fier al produsului final: 100g sos de spaghete gătit în cratiță de inox conține 1 mg fier, în timp ce gătitul în cratița din fontă îi adaugă încă 10 mg fier.

Fierul nu este distrus de căldură, deci carnea preparată în sânge este la fel de bogată în fier ca și cea bine gătită. Contează ce bucată de carne alegem, cu cât este mai roșie și mai închisă la culoare, cu atât are mai mult fier. Pulpele de pui, de exemplu, au de 4 ori mai mult fier decât pieptul!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Instagram.

Musli, cartoful, pâinea rumenită, desființate de Mihaela Bilic. Pericolul din ele: Spectaculos! Să NU ziceți că nu știați

"Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, așa că astăzi mi-am propus să vă arăt câtă grăsime și cât zahăr găsim în produsele de ronțăit, fie că sunt dulci sau sărate. Ronțăielile sunt uscate, așa că simțurile noastre nu mai pot evalua, nu mai pot să-și dea seama cât de gras sau de dulce este un produs, pentru atunci că atunci când e uscat, îl considerăm pâine goală.

Covrigeii sau pâinea remenită la cuptor, ai crede că are numai făină, drojdie și apă... ei bine, în ele avem 15 gr. de ulei. Uleiul este cel mai concentrat nutrient, 9 calorii/gr, spre deosebire de zahăr care are doar 4 calorii/gr. Deci considerați gram și calorie, adică 15 grame = 150 de calorii. Deci nu e pâine goală! N-o mâncați cu relaxare! Are ulei!

Dacă vorbim despre pernuțe cu cașcaval și chimen, cantitatea de grăsime crește la 25 de gr, pentru că și cașcavalul aduce grăsimea lui. Nu e pâine goală!

Iar banalul cartof, pe care-l știe toată lumea, 90 de calorii bucata, când îl transformăm în chipsuri... ce se întâmplă? La 100 de gr de chipsuri avem fabuloasa cantitate de 35 de grame de ulei. Deci cartoful chips are 450 de calorii, nu doar 90 cât are cartoful", a mai dezvăluit Mihaela Bilic.

Citește mai departe aici