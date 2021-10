Ciolacu: PNL, un hoit politic. Miroase a PNȚCD

Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a spus premierului Florin Cîțu că "trebuie să plecați azi. Nici măcar n-ați început să guvernați. Nouă luni v-ați bătut precum chiorii pentru șefia PNL."

"Astăzi, ați ajuns șef peste un hoit politic. PNL a ajuns să miroasă a PNȚCD.", a continuat Marcel Ciolacu, precizând că "este problema dumneavoastră".

"Problema noastră și a românilor este că ați distrus țara în lupta voastră absurdă pentru ciolan. Echipa câștigătoare este, de fapt, echipa ucigătoare. Ați jucat golf cu viețile românilor. Sub patronajul lui Iohannis și al PNL, românii mor carbonizați în spitale.

După șapte ani de mandat, șeful statului, Klaus Iohannis, ne spune relaxat că *statul a eșuat*. Așa este. În guvernul meu, românii au ajuns să moară arși în spitale nu o dată, nu de două ori, ci de 12 ori la rând. 12 tragedii și zeci de oameni care au murit nevinovați din cauza incompetenței voastre. Acest sistem patronat de PNL a omorât oameni nevinovați. Statul a eșuat pentru că românii au ajuns să se teamă de lucrurile care ar trebui să-i salveze. Românilor le este frică să mai meargă la spital.", a continuat Ciolacu.

"Domnule Cîțu, ce consumați dumneavoastră?"

"Domnule Cîţu, am înţeles cu toţii că nu ştiţi cât costă pâinea pentru că nu o consumaţi. Acum, pentru că tot nu ne aude nimeni, eu chiar sunt curios, ce consumaţi dumneavoastră? Dar că facturile românilor se dublează, vă pasă? Ştiţi acest lucru? Ştiţi că pacienţii cronic nu au din nou acces la tratament? Vă pasă? Vă pasă că 88% dintre bolnavii de cancer aflaţi sub tratament în 2019 au murit în mai puţin de un an? – asta e de pe timpul tău, domnule Orban. Vreţi să repetaţi strategia asta criminală şi acum? Vreţi să meargă lumea în case să moară de frig la iarnă, domnule Cîţu?", a întrebat apoi, retoric, președintele PSD.

PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu”. Și parlamentarii USR PLUS și AUR au făcut un demers asemănător, însă a fost atacat la CCR. Membrii Birourilor Permanente au decis că moțiunea de cenzură a USR - AUR va fi dezbătută și votată după publicarea motivării Curții Constituționale, iar moțiunea de cenzură depusă de PSD va fi dezbătută și votată marți, 5 octombrie, în plenul reunit al Parlamentului, începând cu ora 12:00.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată și Guvernul Cîțu să fie demis e nevoie de 234 de voturi. USR și AUR au anunțat că votul lor va fi „pentru”. La nivel declarativ, 280 de senatori și deputați vor vota pentru demiterea Guvernului Cîțu.