Cezar Osiceanu, acuzații grave după tragedia din Rahova: Verdictul este unul singur - crima!

Pilotul Cezar Osiceanu lansează acuzații grave în cazul exploziei din Rahova. Acesta susține că doar o persoană cu cunoștințe tehnice despre sistemul de distribuție a gazelor ar fi putut deschide manual electrovalva după ruperea sigiliului aplicat. Osiceanu ridică semne de întrebare și asupra modului în care gazele ar fi putut reveni în rețea, dacă alimentarea fusese oprită de la sediul Distrigaz.

"Numai o persoană bine cunoscătoare a sistemului și a modului de acționare a electrovalvei o putea deschide manual după ruperea sigiliului inițial aplicat.

Dacă electrovalva a fost închisă de la sediul Distrigaz și accesul gazelor era blocat cum au revenit totuși gazele în rețea? Pentru că teoretic, tot de la centru se putea da comanda de reluare a circulației gazelor pe acel traseu!

Până acum, din toate cele public făcute, verdictul este unul singur: crima!" spune Cezar Osiceanu.

VEZI ȘI: Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"

Nu este clar cine a rupt sigiliul

Reamintim că după tragedia din Rahova, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a primit pe 16 octombrie o sesizare referitoare la un miros de gaz la blocul din Sectorul 5 unde a avut loc explozia. Compania a susținut că prezența gazului a fost confirmată, motiv pentru care a sistat alimentarea și a sigilat robinetul, dar a doua zi echipele au fost din nou alertate și au ajuns la fața locului chiar în momentul deflagrației, atunci când au constatat că sigiliul fusese rupt. Vezi mai mult AICI.

Ulterior, au apărut și alte informații. Un locatar al blocului a relatat că reprezentanții Distrigaz au venit la fața locului, au oprit alimentarea cu gaze și au sigilat instalația, ca mai apoi să recomande o companie pentru verificarea instalației și repunerea în funcțiune a alimentării cu gaz contra unei sume de bani, pe care locatarii au refuzat să o plătească. Vezi mai mult AICI.

Ulterior, a părut că acest scenariu a fost confirmat și de Distrigaz Sud Rețele. Un om simplu nu ar fi putut repune în funcțiune instalația, fiind necesară intervenția unui operator autorizat ANRE, care să transmită documentația justificativă către Distrigaz. Vezi mai mult AICI.

Astfel, deocamdată rămâne neclar ce s-a întâmplat acolo. Știm însă că după explozia din Rahova a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. Polițiștii din cadrul DGPMB, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fac cercetări în cauză pentru stabilirea situației de fapt. Deja au fost făcute mai multe audieri, așa că rămâne de văzut care va fi deznodământul.