Data publicării: 16:25 26 Sep 2025

Ce reducere vor avea studenții la tren în noul an universitar. Anunțul CFR
Autor: Andreea Deaconescu

cfr FOTO: Agerpres
 

Studenţii beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, cu unele condiții.

Astfel, studenţii vor beneficia de reducerea de 90% doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea în care se află instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi, informează CFR Călători, transmite Agerpres.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026, studenţii români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi localitatea unde se află instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi”, se menţionează în comunicat.

Totodată, de reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază şi studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, precum şi cei proveniţi din centre de plasament, familii substitutive sau aflaţi la asistent maternal.

Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cuşetă se vor achita integral diferenţele tarifare, menţionează CFR Călători.

Potrivit sursei citate, pentru a beneficia de bilete/abonamente cu reducere 90% studenţii trebuie să prezinte: legitimaţia de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă/localitatea în care se află instituţia la care studentul este înmatriculat şi actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.

Studenţii care deţin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prezentând un document/certificat emis digital sau în format fizic de structurile specializate de evidenţă a populaţiei care să ateste domiciliul persoanelor.

„Până la data de 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerea de 90% (bilete /abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025”, se mai precizează în comunicat.

Studenţii din anul I, până la obţinerea legitimaţiei de student pentru reducere la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2025 şi în baza adeverinţei, în original, emisă de unitatea de învăţământ pentru anul universitar 2025-2026.

„Începând cu data de 1 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenţi se acordă doar în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenţii din anul I. La verificarea călătoriei în tren, studenţii trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere şi legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original”, precizează CFR Călători.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenţii pot prezenta legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2024-2025, iar studenţii din anul I pot prezenta adeverinţa care atestă calitatea de student.

„Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf. electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicaţia descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat”, se arată în comunicat.

Ca noutate, CFR Călători informează că, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, începând cu data de 1 octombrie 2025, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţiile de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

În schimb, pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cuşetă se vor achita integral diferenţele tarifare.

