Transylvania Open. Simona Halep și-a aflat posibila adversară din finală

Seria de victorii a lui Anett Kontaveit a ajuns la nouă meciuri, sâmbătă, grație victoriei cu 6-3, 6-2 în fața suedezei Rebecca Peterson, în semifinalele turneului Transylvania Open.

Victoria în 63 de minute, a 25-a din ultimele 27 de meciuri ale estoniencei, a dus-o pe aceasta în a patra finală din ultimele șapte turnee și a șasea a anului. Cap de serie numărul 2, ea se va confrunta în finală, fie cu Simona Halep, principala favorită, fie cu adolescenta ucraineană Marta Kostyuk, în încercarea de a câștiga al patrulea trofeu al sezonului.

„M-am simțit foarte bine pe teren, dar astăzi nu a fost atât de ușor pe cât arată tabela de marcaj. Chiar a trebuit să lupt pentru acest rezultat", a declarat Kontaveit după meci.

„Totul a fost destul de automat pentru mine în această săptămână. Am încercat să trec prin fiecare meci cât mai bine posibil. Cred că am jucat bine, am jucat agresiv, iar loviturile mele au avut încărcătură.

Înainte de sferturile de finală, în turul al doilea, m-am simțit puțin obosită, dar apoi situația s-a îmbunătățit puțin. Chiar am motivație și încerc să dau tot ce am mai bun aici."

Konvaveit ar putea fi un adversar greu de trecut pentru Simona Halep dacă se vor întâlni în finală

Kontaveit a pierdut doar 13 puncte în nouă game-uri de serviciu, a servit șapte ași și și-a câștigat contra serviciului de patru ori.

O victorie în finala de duminică i-ar aduce lui Kontaveit al optulea și ultimul loc în Akron WTA Finals Guadalajara, depășind-o pe Ons Jabeur. Niciuna dintre cele două jucătoare nu s-a mai calificat vreodată la WTA Finals, iar Kontaveit nu a câștigat niciodată împotriva niciuneaia dintre potențiale adversare din finală. Ea are 0-3, în confruntările cu Halep, fără să câștige vreun set, și nu a jucat niciodată cu Kostyuk.

"Va fi foarte dificil, dar mă simt foarte bine pe teren. Sunt pregătită pentru o bătălie foarte dură și sper că voi reuși să joc un tenis bun," relatează Mediafax.