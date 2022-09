Tort cu banane: delicios, proaspăt și fără făină

Tortul cu banane este perfect dacă nu ai mult timp de petrecut în bucătărie. În plus, rețeta este ușoară și se prepară rapid.

Acest tort cu banane are o textura super cremoasă și, în doar 3 minute, poți face un desert delicios.

Ingredientele de care ai nevoie:

2 banane foarte coapte,

300 ml lapte,

170 de grame de zahăr,

2 pahare de iaurt simplu,

400 grame crema de brânză,

6 ouă.

Rețeta pas cu pas

Pune ouăle și zahărul într-un castron și bate-le cu un tel electric. În timp ce mixezi, adaugă laptele. Urmează crema de brânză și iaurtul. Continuă să amesteci bine toate ingredientele.

În acest moment, adaugă bananele, tăiate în prealabil în bucăți, și amestecă din nou compoziția. Aluatul trebuie să fie lichida.

O formă de 24 x 24 de centimetri se acoperă cu o foaie de copt. Toarnă aluatul și pune forma într-un cuptor, încălzit în prealabil. Gătește desertul cu banane timp de 60 de minute la o temperatură de 180 de grade. Când este gata, lasă tortul să se răcească și decorează-l cu zahar pudră. Poftă bună!

BONUS. Desert bestial din doar 4 ingrediente: fără cuptor și fără zahăr. Îți va schimba viața

Desertul de ciocolată, gătit fără a fi copt, este formula perfectă pentru o gustare rapidă, o soluție perfectă și sănătoasa chiar și pentru cei mici.

Un desert este întotdeauna o idee excelentă, dar dacă nu vrei să stai prea mult în bucătărie? Cu siguranță o idee ar fi să prepari un desert rapid, dar delicios.

Un desert făcut fără cuptor, cu mai puțin de cinci ingrediente, fără zahăr și delicios este soluția perfectă.

Dulcele este excelent și pentru cei mici, deoarece nu are zaharuri adăugate, în schimb are fructe. Desertul de ciocolată este sărac în ingrediente și are un procedeu simplu de preparare.

Ingrediente pentru 6 persoane:

300 grame banane,

300 grame de făină de cocos,

300 grame de ciocolată neagră,

200 grame de spelta (orez, grâu sau orz umflate).

Modul de preparare

După cum puteți vedea lista de ingrediente este foarte săracă și nu conține zahăr. Desertul de banane și făină de cocos este suficient pentru a satisface pofta de dulce.

Curățați bananele și zdrobiți-le cu o furculiță până obțineți un amestec cremos. Adăugați făina de cocos și amestecați. Rupeți grosolan ciocolata neagră și topiți-o în baie de abur, până când crema este uniformă și lucioasă. Opriți aragazul și așteptați ca ciocolata să se răcească.

Amestecați ciocolata cu compoziția creată anterior, apoi adăugați o parte din cerealele umflate pe care le-ați ales. Aluatul este gata, trebuie doar să-l dați la frigider să se răcească.

În acest moment aveți două posibilități: prima este să turnați aluatul într-o tavă, acoperită cu hârtie de copt și să îl întindeți uniform sau să-l împărțiți în boluri de o singură porție.

După câteva ore, când desertul s-a solidificat, îl puteți servi oaspeților. Pentru decorare puteți folosi boabele de cereale rămase sau fructe uscate. Poftă bună!

BONUS. Cea mai delicioasă salată de varză cu castraveți și mazăre verde. Rețeta zilei

Iată rețeta unei salate plină de vitamine și ușor de preparat. În plus, sosul pe care îl veți folosi este delicios.

Ingrediente:

varză albă tânără (mică) 1 bucată,

1 castravete lung,

ceapa verde 1 legătură,

mazăre verde (poate fi congelată) 2 pahare,

ulei de măsline 3-4 linguri,

oțet de mere - 2 linguri,

oțet de vin alb - 1 lingură,

miere - 1 lingură,

sare și piper negru după gust.

Rețeta pas cu pas

Dacă nu vă place sau nu tolerați oțetul, puteți folosi smântână. Spălați varza, dacă este necesar, îndepărtați frunzele superioare, tăiați-o în 4 părți. Îndepărtați cotorul și tocați varza mărunt. Se amestecă uleiul, oțetul și mierea și se toarnă peste varză, zdrobind-o ușor cu mâinile.

Se spală și se toacă mărunt ceapa verde. Mazărea se dezgheață în apă rece. Tăiați castravetele în felii. Adăugați castraveții tăiați, mazărea dezghețată și ceapa verde în bolul cu varză și amestecați totul bine. Asezonați cu sare și piper chiar înainte de servire. Poftă bună!

