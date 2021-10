Surpriză la Indian Wells. Halep - Răducanu nu se mai dispută după ce Emma a fost eliminată de Aliaksandra Sasnovich / Video

Aliaksandra Sasnovich a reuşit eliminarea Emmei Răducanu, proaspăta învingătoare de la US Open, pe care a învins-o cu 6-2, 6-4.

VIDEO:

Simona Halep s-a calificat vineri seara în turul 3 al probei de simplu feminin de la Masters-ul de tenis de la Indian Wells, după ce a trecut în două seturi de ucraineana Marta Kostyuk (58 WTA). În turul următor Halep ar fi putut să o întâlnească pe Emma Răducanu.

Simona Halep, prima reacție după victoria cu Marta Kostyuk

'Este un turneu frumos şi mereu când revin aici mă simt extraordinar. E foarte frumos să fiu din nou sănătoasă şi să să fiu în stare să concurez la acest nivel. Este întotdeauna greu să joc la acest turneu pentru că fiecare jucătoare evoluează foarte bine. Să joc în octombrie aici este şi mai special, deoarece eram obişnuite să jucăm în martie, dar este foarte frumos din partea organizatorilor să ţină turneul în acest an şi le mulţumesc pentru asta. Este o plăcere să revin aici şi să joc.', a declarat Halep.

'Mi-a lipsit mult să joc la acest nivel, în acest an, pentru că am fost accidentată şi multe luni nu am putut disputa meciuri. Am venit aici un pic mai agresivă decât în mod normal, încerc să-mi îmbunătăţesc jocul meu, să mă îmbunătăţesc pe mine. Atitudinea mea nu a fost extraordinară, dar continui să muncesc şi e o plăcere să fiu din nou aici şi să câştig un meci la Indian Wells', a declarat SimonaHalep, la interviul de pe teren după terminarea meciului.

Irina Begu, în turul 3 la Indian Wells

Irina Begu (61 WTA) a reușit vineri noaptea să se califice în 16-mile de finală ale Mastersului de la Indian Wells, trecând categoric de elvețiana Jil Belen Teichmann (39 WTA), în două seturi. Begu li se alătură Simonei Halep și Soranei Cîrstea în turul 3 al turneului californian.

Irina Begu a câștigat, la capătul unui meci de o oră și 36 de minute, cu 7-5, 6-1. După un debut de meci cu 4 break-uri consecutive, câte două de fiecare parte, cele două au mers cap la cap până la 5-5, unde Begu a reușit din nou break-ul, impunându-se apoi cu 7-5.

Setul doi a fost la discreția româncei, care a pierdut un singur game la 4-0. În turul următor, Irina Begu va întâlni câștigătoarea meciului dintre slovena Kristina Kucova (112 WTA) și americana Shelby Rogers (44 WTA). Citește știrea aici!